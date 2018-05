Ostatni ruch Sergio Marchionne. Przed fabryką w Tychach świetlana przyszłość

Pożegnamy się z Punto, a Panda powróci do Tychów. Sergio Marchionne, szef koncernu Fiat Chrysler, może i odchodzi na emeryturę, lecz nie zamierza zwalniać tempa. Fiata czeka rewolucja, a nad jedną z legendarnych marek wisi widmo zamknięcia.

Doskonale znany (i uznany) na polskim rynku Fiat Punto w końcu zniknie z rynku. Po 13 latach mały Fiat zejdzie ze sceny z niechlubnym, najniższym wynikiem testów zderzeniowych Euro NCAP. W ciągu ostatniego roku kupiło go mniej niż 50 tys. klientów w Europie. Jego los podzieli Alfa Romeo MiTo, która ze swoim trzydrzwiowym nadwoziem (i niemal 10-letnim stażem rynkowym) nie jest już wystarczająco atrakcyjna, nawet dla sporej grupy Alfisti.

Marchionne od 15 lat rządzi Fiatem, który z biegiem czasu przekształcił się w Fiat – Chrysler. Nieszczędzący krytyki swoim podwładnym (jak i samochodom, które sprzedaje) manager może i rozstaje się z branżą za pół roku, lecz nie oznacza to, że w ostatniej chwili pozostawi firmę samej sobie. Ma plan na przyszłość, a jednym z najważniejszych elementów jest fabryka w Tychach.

O zmianach dotyczących tego zakładu słychać już od Salonu Samochodowego w Genewie. Oficjalny plan ma zostać przedstawiony na początku czerwca, lecz pierwsze informacje wskazują na dość odważne zagranie. Oferta Fiata ma zostać ograniczona do budżetowych modeli, czyli 500-tki i Pandy. By obniżyć koszty, produkcja Pandy wróci do Tychów. Wcześniejsze przeniesienie jej produkcji nawet przez Sergio nazwane było błędem, lecz miało miejsce z racji "historii Fiata we Włoszech".

To doskonała wiadomość dla fabryki, która niedawno świętowała produkcję 2-milionowego egzemplarza "500-tki", za to zdecydowanie gorsza dla Lancii. To tutaj jeszcze produkuje się wiekową Lancię Ypsylon, która trafia wyłącznie na rynek włoski. Widmo zamknięcia legendarnej marki staje się coraz bardziej realne.

Co zatem z wolnymi mocami produkcyjnymi w Melfi i Mirafiori? Z pierwszej z nich ma wyjeżdżać nowy, mały SUV Maserati. Obiekt w Pomiglinano przejmie z kolei produkcję małego Jeepa. To wokół tych samochodów kręci się strategia Marchionne, który zamierza pozycjonować tę markę w segmencie premium. Jeszcze na początku tego roku Sergio stwierdził, że marka może zając nawet 20 proc. całego rynku SUV-ów, sprzedając 5 mln egzemplarzy rocznie. Podwojenie zysków do 2022 jest w zasięgu ręki. Już w pierwszym kwartale 2018 roku Jeep zanotował sprzedaż większą o 42 proc.