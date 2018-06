Opłaty na A2 znów budzą kontrowersje. Stawka to nawet 2 zł za km

Opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 niejednokrotnie budziły kontrowersje. Tym razem chodzi o stałą opłatę w okolicach Poznania. Kierowca, który zjedzie z drogi wcześniej, za kilometr zapłaci nawet 2 zł. To jeden z najdroższych odcinków autostradowych w tej części Europy.

Sprawą zainteresował się Marek Jakubiak. Do posła Kukiz'15 zwrócił się kierowca, który stwierdził, że korzystający z A2 nie są traktowani sprawiedliwie. Jak czytamy w interpelacji, opłata za przejazd na jakimkolwiek odcinku pomiędzy PPO Słupca a PPO Nagradowice jest stała i bez względu na pokonany dystans wynosi 20 zł. Tymczasem, zdaniem posła, najkrótszy możliwy do przejechania odcinek PPO Nagradowice-węzeł Słupca wynosi 9,6 km, co daje opłatę rzędu 2,08 zł za km.