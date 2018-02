Olej silnikowy kontra mróz. Wystawiliśmy próbkę na noc na balkon

Nocne temperatury sięgają ostatnio nawet minus 20 stopni Celsjusza. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda olej silnikowy wystawiony na taki mróz. Dla porównania, druga próbka stała w domu, gdzie temperatura sięgała około 20 stopni Celsjusza.

W ostatnich dniach temperatury spadają do minus kilkunastu, a gdzieniegdzie nawet do ponad minus 20 stopni Celsjusza, a takie warunki to prawdziwe wyzwanie dla samochodu. Aby poranny start silnika był bezproblemowy, musimy zadbać o akumulator i oczywiście o odpowiednie smarowanie. Pierwsze sekundy po rozruchu silnika są dla niego najtrudniejsze, bo olej, który spłynął przez noc do miski olejowej, musi błyskawicznie zostać rozprowadzony po całym silniku i innych podzespołach układu napędowego. Wskaźniki na desce rozdzielczej najczęściej pokazują temperaturę cieczy chłodzącej, a ta nagrzewa się znacznie szybciej od oleju.