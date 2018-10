Oficjalny debiut Toyoty Supry w styczniu 2019 r. Samochód pojawi się w Detroit

Paryski salon samochodowy to miejsce oficjalnej premiery BMW Z4. Na spokrewnioną z nim Toyotę Suprę przyjdzie nam poczekać do styczniowych targów w Detroit. Będzie to jednak zupełnie inny samochód niż propozycja Bawarczyków.

Powrót japońskiej legendy sprzed lat rozbudził apetyt miłośników motoryzacji (Materiały prasowe)

Płyta podłogowa, rozstaw osi, szerokość i zlokalizowanie baku - to najważniejsze elementy, które będą wspólne dla Toyoty Supry i BMW Z4. Na niemieckiej stronie internetowej azjatyckiego producenta już pojawiła się zapowiedź długo wyczekiwanego, sportowego wozu. Można też złożyć wstępne zamówienie. Ta informacja z pewnością skłoni część naszych zachodnich sąsiadów do wstrzymania się z rezerwowaniem debiutującego w Paryżu BMW Z4.

Klienci, którzy zdecydują się na Suprę, otrzymają samochód typu coupe, a nie - jak w przypadku BMW - kabriolet z tekstylnym dachem. Japońscy inżynierowie obiecują również doskonałą dystrybucję wagi pomiędzy przednią i tylną oś, wynoszącą dokładnie 50 do 50. Samochód z czterocylindrowym lub sześciocylindrowym silnikiem zapożyczonym z BMW i automatyczną skrzynią biegów ma również ważyć nie więcej niż 1496 kg. Co ważne, Toyota obiecuje, że mimo rezygnacji ze stosowania włókna węglowego Supra ma charakteryzować się sztywnością porównywalną z Lexusem LFA, który należał przecież do segmentu supersamochodów.

Kilka dni temu motoryzacyjny światek obiegła nieoficjalna informacja, że nowa Supra może również występować w wersji z manualną skrzynią biegów. Inżynier odpowiedzialny za ten model przyznał, że Toyota opracowała już odpowiednią przekładnię. To, czy ostatecznie trafi ona do Supry, zależy od decyzji japońskiego giganta.

Wiadomo, że Supra będzie napędzana sześciocylindrowym silnikiem z BMW. Rzędowa „szóstka” ma rozwijać moc 340 KM i współpracować z automatem o ośmiu przełożeniach. Inną wersją silnikową ma być czterocylindrowa jednostka o mocy przekraczającej 260 KM. Prawdopodobnie w przyszłości na szczycie palety znajdzie się wersja z napędem hybrydowym.