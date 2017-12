Ofiary kradzieży miały być traktowane jak przestępcy. Policja wycofuje się z pomysłu

Dziennikarska interwencja wyeliminowała patologię, do której miały doprowadzić plecenia szefa komendy rejonowej policji na warszawskim Mokotowie. Chodziło o to, żeby od każdej osoby zgłaszającej kradzież auta pobierać zgodę na badanie wykrywaczem kłamstw.

Policjanci przekazali dziennikarzowi tvn24.pl pismo, które we wrześniu wysłał do nich przełożony. W nagłówku było napisane "bardzo ważne", a dalej wynotowano punkt po punkcie instrukcję postępowania przy przyjmowaniu zgłoszenia o kradzieży auta.

W skrócie chodziło o to, żeby w protokole przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie odnotowywać, że osobie zgłaszającej kradzież auta zadano pytanie o zgodę na badanie wariografem. Odpowiedź również miała być zanotowana, a jeśli zgłaszający nie zgodzi się na wykrywacz kłamstw, to informacje należy przekazać do ubezpieczyciela.