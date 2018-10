Ofiarą padają nawet doświadczeni kierowcy. Na drogach pojawiły się niewidoczne zagrożenia

Śmiertelny wypadek w Lublinie, poważna kolizja w Jastrzębiu-Zdroju. Policja jeszcze nie zaczęła akcji "Bezpieczna jesień", ale już wiadomo, że na drogach pojawiły się nowe niebezpieczeństwa. Chodzi o tzw. "czarny lód" czy chociażby najzwyklejsze liście.

Choć temperatura powietrza może jeszcze utrzymywać się na plusie, to w niektórych miejscach pojawia się niemal niewidoczny "czarny lód". Prawie niewidoczna, cienka warstwa wody pokrywa jezdnie bardzo szybko, szczególnie rano, podczas dużej wilgotności powietrza, po czym może zamarzać. Sytuacji nie poprawia fakt, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 13 województw oraz drugiego stopnia dla północno-zachodniej części kraju.

Gołoledź można wyczuć na kole kierownicy, kiedy samochód z opóźnieniem reaguje na nasze polecenia. Najgorsze, co możemy zrobić, to gwałtownie szarpać się z pojazdem. W niektórych przypadkach elektronika nie może pokonać praw fizyki, a kierowcy coraz częściej myślą, że systemy są w stanie wyciągnąć ich z najgorszych tarapatów.

Co gorsza, to nie jedyne nowe zagrożenie. Liście – obok zakrywania oznaczeń na drodze – ukrywają też studzienki i nierówności. Gdy są wilgotne i gniją, stają się tak śliskie jak lód. Jeszcze gorzej, gdy takim warunkom towarzyszą opady deszczu. Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault, tłumaczy, że kluczem do uniknięcia wypadku jest zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu i unikanie gwałtownego hamowania. Nawet, jeśli nasze auto wyposażone jest w system ABS, należy pamiętać, że jego działanie nie zawsze oznacza bezpieczne hamowanie.