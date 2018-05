Polacy przekonują się do opon całorocznych. Sprzedaż idzie jak burza

Jedne opony zamiast dwóch kompletów ogumienia. W pierwszym kwartale 2018 r. sprzedaż opon całorocznych mocno wzrosła, podczas gdy zainteresowanie ogumieniem sezonowym spadło. Nic w tym dziwnego, opony całoroczne mają sporo atutów, a "zimówki" wielu osobom nie są już potrzebne.

Koniec ery „zimówek”?

Badania ankietowe wskazują, że ok. 90 proc. polskich kierowców wraz z końcem jesieni zakłada zimowe opony . Niedługo ten odsetek może się zmniejszyć. Nie będzie to wynikiem obniżenia dbałości o bezpieczeństwo, tylko racjonalizacji zakupu.

Jak wynika z informacji, którą uzyskaliśmy od Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, w pierwszym kwartale 2018 r. sprzedaż opon letnich obniżyła się o 9,9 proc. względem porównywalnego okresu 2017 r., sprzedaż opon zimowych spadła o 6,9 proc., a ogumienia całorocznego wzrosła o 17,8 proc . Co ważne cały rok 2017 zamknął się wzrostem zainteresowania oponami całorocznymi o 29 proc., co pokazuje, że przed nami prawdopodobnie kolejny rekord.

Skąd bierze się pomysł na odejście od sezonowego ogumienia? Dobry powód podsuwa kierowcom pogoda. Jak wynika z danych IMGW, zimy stają się coraz cieplejsze. By się o tym przekonać, wystarczy porównać mapę średnich zimowych temperatur z ostatniej zimy i sprzed ośmiu lat. Jak widać, w 2010 r. na całym terenie Polski średnia temperatura utrzymywała się poniżej zera. Ostatniej zimy na blisko połowie terenu kraju średnia temperatura była dodatnia. Miliony kierowców tak naprawdę nawet nie miały okazji, by skorzystać z parametrów oferowanych przez zimowe ogumienie.

Kolejnym powodem zwiększonego zainteresowania się ogumieniem całorocznym jest wzrost jakości tych produktów. Na rynku mamy dziś całoroczne "gumy" z homologacją zimową , czyli symbolem alpejskim (trzy szczyty górskie i płatek śniegu). Gwarantuje on, że ogumienie nie będzie bezradne w zimowych warunkach. O takie produkty rozszerzyli swoje oferty czołowi producenci, możemy więc wybierać spośród wielu opcji.

Dla kogo całoroczne?

Jak pokazał tegoroczny test opon całorocznych ADAC, tego typu ogumienie niemal w każdym przypadku jest nieco gorsze od dobrej klasy opon sezonowych. Po co więc się na nie decydować? To dobra propozycja dla właścicieli małych samochodów o stosunkowo niewielkiej mocy, które wykorzystywane są głównie w miastach na tych terenach raju, gdzie zima nie jest szczególnie dokuczliwa. W takich warunkach mamy niewiele okazji, by skorzystać z pełnego wachlarza możliwości, jakie dają nam dobre opony sezonowe.