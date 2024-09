Offroadowe kaski Just1 Racing w nowych malowaniach trafiły do Polski

Offroadowy kask motocyklowy Just1 J39 dostępny jest w dwóch rozmiarach skorup ABS i trzech wielkościach wypełnienia EPS-u, co gwarantuje precyzyjnie dopasowanie go do każdego kształtu głowy motocyklisty. Wnętrze wypełnia wysokiej jakości wyściółka, wykonana z przyjemnego w dotyku (podszewka Treatment) i antybakteryjnego materiału. Całość możemy łatwo zdemontować do wyprania czy wymiany, dzięki czemu zapewnimy sobie niezbędny komfort i higienę użytkowania kasku. W standardowym wyposażeniu znalazł się wymienny, perforowany daszek z możliwością regulacji położenia.