Odebrali łodziance uprawnienia, bo egzamin trwał za krótko. Sprawa trafi do sądu

Mieszkanka Łodzi pozytywnie zaliczyła zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny na prawo jazdy, lecz uprawnień nie ma. Cofnięto je, ponieważ egzamin trwał zbyt krótko. Dziś już wiemy, że sprawa znajdzie finał w sądzie.



Przepisy określają, że egzamin praktyczny na prawo jazdy musi trwać przynajmniej 40 minut. W niektórych wypadkach dopuszcza się skrócenie go do 25 minut, o ile wykonane zostaną wszystkie wymagania. Tymczasem egzamin pani Pauliny trwał 24 minuty, informuje "Express Ilustrowany". Trzy miesiące po uzyskaniu uprawnień zostały one jej odebrane.