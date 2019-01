Koniec oblewania dla zarobku. Ministerstwo zapowiada zmiany w WORD-ach

Nie słabe przygotowanie egzaminowanych, a chęć zarobku egzaminujących jest powodem, przez który w Polsce tylko 35 proc. egzaminów na prawo jazdy kończy się wynikiem pozytywnym. Do takich wniosków doszło Ministerstwo Infrastruktury i planuje zmiany.



W Wielkiej Brytanii 47 proc. przystępujących do egzaminu na prawo jazdy go zalicza, w Niemczech jest to aż 70 proc. kursantów. U nas odsetek ten jest dwukrotnie mniejszy i wynosi zaledwie 35 proc. – informuje TVN 24 BiŚ. Ministerstwo Infrastruktury zdaje sobie sprawę z problemu i już w 2016 roku powołało zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Czy jako naród jesteśmy gorszymi kierowcami? Wniosek jest inny: WORD-y dorabiają na egzaminach poprawkowych, więc oblewanie kursantów jest dla nich po prostu opłacalne.