Odbudują słynne Top Mountain Motorcycle Museum. Otwarcie planowane jeszcze w 2021 r.

Na przełęczy Timmelsjoch w Austrii znajduje się droga, która latem przyciąga wielu turystów, w tym motocyklistów. Zimą jest to rejon narciarski. Zatem przyjezdnych tam nie brakuje. Nic zatem dziwnego, że bracia Alban i Attila Scheiberowie zdecydowali się właśnie tam wybudować muzeum motocykli. I to nie byle jakie. Przede wszystkim miało ono imponującą kolekcję ok. 230 zabytkowych jednośladów oraz kilka klasycznych samochodów sportowych. Sam budynek był atrakcją architektoniczną samą w sobie, a do tego stał na wysokości 2175 m n.p.m., dzięki czemu mógł się szczycić tytułem najwyżej położonego muzeum motocyklowego w Europie.