Od wtorku protest policjantów. Kierowcy będą dostawać pouczenia

Niskie zarobki i tak zwane limity mandatowe narzucane przez przełożonych to główne powody protestu, który 10 lipca mają rozpocząć policjanci. Mundurowi na początek zrezygnują z wystawiania grzywien. Zamiast nich będą pouczenia, ale nie dla każdego kierującego.

Policjanci podkreślają, że protest nie ma charakteru politycznego (East News, Fot: Piotr Jedzura/REPORTER)

Protest przez zaniechanie

Polscy policjanci rozpoczynają protest. Niektóre jednostki już zostały oflagowane, a na części radiowozów zawieszono niebieskie wstążki. Do akcji nie przyłączają się jednak wszyscy funkcjonariusze.

- Nie wiadomo, ilu dokładnie policjantów weźmie udział w proteście - mówi Wirtualnej Polsce Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. - Na nasze ankiety odpowiedziało 30 tys. funkcjonariuszy; ponad 90 proc. opowiedziało się za protestem. Będzie on polegał na rezygnacji z wystawiania mandatu wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. Wykroczenia będą wykrywane, a kierowcy kontrolowani, ale otrzymają pouczenia. Będzie tak oczywiście wtedy, gdy będą na to pozwalały przepisy. Kierowcy narażający zdrowie i życie innych czy przekraczający w terenie zabudowanym prędkość o ponad 50 km/h, będą karani jak zwykle - dodaje Jankowski.

Początkowo policjanci zastanawiali się również nad strajkiem włoskim, polegającym na bardzo drobiazgowym wykonywaniu swoich obowiązków. W czasie wakacji oznaczałoby to jednak wzrost utrudnień w dojazdach do miejsc wypoczynku i powrotach do domów.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2017 r. funkcjonariusze drogówki wystawili 3 326 919 mandatów. To 9115 dziennie. Jak ma się to do liczby mandatów wystawianych przez automatycznie działające urządzenia?

Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje aktualnie 432 stacjonarnymi i 29 mobilnymi fotoradarami, a także 30 urządzeniami do mierzenia średniej prędkości odcinkowej oraz 20 zestawami do rejestrowania przejeżdżania przez skrzyżowanie przy czerwonym świetle. W 2017 r. wszystkie te urządzenia zarejestrowały 973 tys. naruszeń przepisów. Na ich podstawie wygenerowano 744 tys. wezwań do właścicieli uchwyconych na fotografiach pojazdów. Dziennie to nieco ponad 2 tys. mandatów.

Postulaty policjantów

Jak argumentują policjanci, strajk jest konieczny, by zwrócić uwagę społeczeństwa na warunki pracy w tej formacji. Funkcjonariusze domagają się przede wszystkim podwyżek. Według oficjalnych danych początkujący policjant zarabia "na rękę" niespełna 2 tys. zł. Kontroler ruchu drogowego może liczyć na blisko 3,5 tys. zł.

Strajk ma być też drogą do rozwiązania problemu nakładania na policjantów ruchu drogowego limitu mandatów. Jak pisaliśmy, w niektórych jednostkach zdarzały się przypadki oficjalnych nakazów w tej materii, a funkcjonariusze byli zmuszani do wystawiania podczas zmiany minimalnej liczby mandatów. Z punktu widzenia takich przełożonych, interwencja, która zakończyła się tylko pouczeniem, uważana była za niebyłą.

Problemem, na który wskazują policjanci, jest również brak odpowiedniej liczby kandydatów do służby. Szacuje się, że w całym kraju brakuje ponad 5 tys. funkcjonariuszy. Jak przyznają policjanci, osoby, które myślą o służbie, często rezygnują z wstąpienia do policji po porównaniu zarobków mundurowych z wynagrodzeniami oferowanymi w firmach sektora prywatnego. Co więcej, część tych, którzy mimo to chcą wstąpić do policji, nie jest w stanie osiągnąć minimalnego progu 240 punktów podczas testów. Ze względu na sytuację zdarza się jednak, że nawet tacy kandydaci muszą zostać przyjęci.

Jak podkreśla szef policyjnego NSZZ, protest nie jest nacechowany politycznie. Ma zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania w policji. Cały czas trwają też rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia, we wrześniu policjanci mają zaprotestować na ulicach Warszawy. Działania będą prowadzone do czasu osiągnięcia przez policjantów porozumienia z MSWiA.