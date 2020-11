Od 5 grudnia bez prawa jazdy w portfelu. Uprawnienia sprawdzisz w internecie

Od dawna już żyjemy w czasach, w których wszystkie nasze dane administracyjne są zapisane w bazach danych, a państwowe służby (teoretycznie) mają do nich łatwy dostęp. Jednak długo był problem z wykorzystaniem zalet tego rozwiązania. W końcu, po co wozić przy sobie dowód rejestracyjny czy prawo jazdy, skoro podczas kontroli policjant może sam łatwo znaleźć dane nasze lub naszego pojazdu? Na szczęście to się zmienia. Od jakiegoś czasu nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, a 5 grudnia 2020 r. dołączy do niego prawo jazdy.