Nowy Wrangler przyjedzie do nas latem. Zobaczymy go jednak wcześniej

Miłośnicy samochodów terenowych z niecierpliwością czekają na polską premierę Jeepa Wranglera, którego nową generację można było zobaczyć w Genewie. Wiemy kiedy auto pojawi się w kraju.

Obok najbardziej oczekiwanych premier FCA na stoisku Jeepa zaprezentuje ultra mocny model Grand Cherokee Trackhawk z 707-konnym silnikiem V8 o pojemności 6,2 litra. To najpotężniejszy i najszybszy produkcyjny Jeep jaki kiedykolwiek trafił do sprzedaży. Rozpędza się do setki w czasie ok. 3,5 s, a prędkość maksymalna to 290 km/h.