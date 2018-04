Nowy Volkswagen Touareg kosztuje tyle co mieszkanie. Ma 15-calowy telewizor

Nowy Touareg został pokazany w Poznaniu i od razu wjeżdża do salonów. Jest potężny i luksusowy jak żaden Volkswagen do tej pory. Kosztuje tyle co dom na wsi.

Nowy VW Touareg ma wnętrze jak w luksusowym domu. Na pokładzie m.in. 15-calowy ekran multimediów (Materiały prasowe, Fot: Volkswagen)

Cennik nowego Volkswagena Touarega opublikowany w Poznaniu nie jest zbyt skomplikowany z dwóch powodów. Po pierwsze, auto jest dostępne tylko z dwoma silnikami do wyboru, różniącymi się jedynie mocą – 3.0 TDI generuje 231 KM lub 286 KM. Po drugie, nowy Touareg jest oferowany w jednej specyfikacji wyposażenia.

Zobacz nowego Volkswagena Touarega na Poznań Motor Show 2018:

Co prawda lista wyposażenia seryjnego jest bardzo długa, ale ta z opcjami jest dwukrotnie dłuższa. W aucie kosztującym bazowo 256 290 zł znajdziecie już wszystko, co potrzebne do jazdy i w zasadzie dokupić można jedynie lakier metaliczny lub perłowy, kosztujący od 5260 do 10 900 zł. Chyba, że potrzebujecie większych niż 18-calowe obręczy kół czy innych bajerów.

W aucie znajdziecie standardowy system nawigacji satelitarnej Discover Pro z 9,2-calowym ekranem dotykowym, 8-głośnikowy zestaw audio, dwustrefową klimatyzację, większość systemów bezpieczeństwa czy diodowe reflektory.

Jedną z ciekawszych opcji jest Innovision Cockpit, czyli połączenie 12-calowego ekranu wskaźników kierowcy z 15-calowym ekranem multimediów. Kosztuje 18 420 zł. Lista wyposażenia dodatkowego nie różni się wiele od marki premium Audi. Dokupić można m.in. reflektory Matrix LED, system noktowizyjny, czterostrefową klimatyzację oraz kilka pakietów stylistycznych czy opcji zawieszenia – sportowe lub pakiet offroad.

