Nowy system opłat drogowych w Czechach – przygotuj się

Czesi, którzy intensywnie rozbudowują swoją sieć dróg krajowych i autostrad, dostosowują system pobierania opłat drogowych do najnowszych standardów. Czego dotyczą zmiany i jak wpłyną na floty aut oraz kierowców?

Nasi południowi sąsiedzi objęli mytem wszystkie 28 odcinków autostrad oraz 18 dróg klasy I, czyli odpowiedników polskich dróg krajowych. Mają one różne długości – najkrótszy płatny odcinek drogi krajowej prowadzącej do centrum Ołomuńca ma zaledwie 1,1 km, natomiast autostrada Praga Spořilov – Říkovice rozciąga się aż przez niemal 272 km. Opłaty nakładane są na wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Wysokość rachunku uzależniona jest w pierwszej kolejności od przejechanego dystansu, natomiast stawka uwzględnia także klasę emisji spalin oraz liczbę osi pojazdu.

Dawniej każdy pojazd musiał być wyposażony w specjalne urządzenie pokładowe, które naliczało należność automatycznie, kiedy samochód przejeżdżał przez stacje pobierania myta. Od początku grudnia auto podlegające opłacie będzie rejestrowane przy użyciu systemu satelitarnego, a będzie to możliwe dzięki nowemu urządzeniu. Jednostka pokładowa jest niezbędna, by móc sprawnie poruszać się po czeskich drogach z możliwością automatycznego naliczania myta.

Przedstawiliśmy już zmiany w teorii, natomiast co oznaczają one w praktyce? Pierwszym krokiem przed wyjazdem samochodem do Czech będzie nowa rejestracja w systemie MYTO CZ. Za naszą południową granicą postanowiono bowiem, że najprostszym sposobem na skuteczne wyegzekwowanie zmian w przepisach będzie konieczność ponownej rejestracji. W ten sposób przedsiębiorstwa unikną opóźnień i niepotrzebnego stresu. Dlatego, nawet jeśli firma posiadała wcześniej zarówno konto, jak i urządzenie pokładowe, niezbędne będzie powtórzenie całej procedury.

Od 1 grudnia 2019 roku usługi w zakresie obsługi systemu elektronicznego poboru opłat drogowych oferuje CzechToll i SkyToll. System będzie posiadał nową infrastrukturę, spełniającą obecne wymogi technologiczne i legislacyjne. Konieczne jest ponowne zarejestrowanie się w nowym systemie w celu zaktualizowania danych. Analogicznego postępowania wymagają jednostki pokładowe OBU. Dotychczasowe urządzenie należy wymienić, ponieważ nie działa w nowym systemie opartym na połączeniu satelitarnym. Stary sprzęt elektroniczny należy zwrócić z końcem listopada do pierwotnego operatora systemu poboru opłat drogowych – Kapsch. Nowy operator nie jest upoważniony do przejęcia sprzętu elektronicznego do pierwotnego systemu poboru opłat drogowych. Instrukcje dotyczące zwrotu sprzętu elektronicznego do oryginalnego systemu można znaleźć pod adresem www.mytocz.cz. Nowa jednostka pokładowa jest własnością państwa; depozyt dla przewoźników będzie wynosił 2468 CZK.