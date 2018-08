Nowy sposób policji na pomiar prędkości. Nie przyspieszaj po minięciu radiowozu

Po skupieniu się na kierowcach ciężarówek, przyszedł czas na samochody osobowe. Policja przygotowuje nieoznakowane BMW na długi weekend. W niektórych miejscach mają pracować zespołowo.

Policja zacznie długi weekend mocnym akcentem. Jak potwierdził Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP, kierowcy muszą przygotować się na akcję polegającą na kaskadowym pomiarze prędkości przy wykorzystaniu nieoznakowanych radiowozów. To nie tylko osławione szare i czarne BMW nagrywające sytuację przed, ale i za autem. To również fordy focusy czy wtapiające się w krajobraz fiaty bravo .

Kaskadowa kontrola prędkości będzie polegała na obecności funkcjonariuszy w różnych miejscach danego odcinka. Ma to pozwolić na wyeliminowanie kierowców, którzy po minięciu radiowozu znów przyspieszają do zakazanych w Polsce prędkości. Komenda przygotowała aż 5 tys. osób gotowych do wykorzystania wideorejestratorów oraz laserowych mierników prędkości.