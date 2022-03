Nowy rodzaj tablic rejestracyjnych. Ucieszą się właściciele starszych modeli

Motorowery, czyli pojazdy dwu- lub trzykołowe z silnikami o pojemności do 50 cm3 i mocy do 4 kW (5,4 KM), choć mają numery rejestracyjne o tej samej długości co motocykle, to montowane na nich tablice mają inny wzór – są mniejsze. W związku z tym możliwość zarejestrowania zabytkowego (historycznego) motocykla nie była równoważna z taką samą możliwością w przypadku motoroweru.