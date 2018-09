Nowy, bezpieczny SUV za 500 zł miesięcznie? Zobacz, co Cię omija!

Zakup nowoczesnego SUV-a wydaje się dużym wydatkiem. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie koszty związane z całym okresem eksploatacji oraz oszczędność przy późniejszej odsprzedaży okazuje się, że dobrze wybrane, modne auto prosto z salonu wcale nie musi być tak drogie. Za to różnica w komforcie użytkowania jest ogromna.

Porównując budżet potrzebny do zakupu samochodu nowego, kontra ten, jakiego wymaga auto używane, ten pierwszy zawsze będzie wydawał się większy, ale nie znaczy to, że nowy pojazd nie będzie wyborem bardziej racjonalnym, a ostatecznie także... atrakcyjnym cenowo. Kluczem do sukcesu jest znajomość ofert na rynku i możliwość przewidzenia wszystkich kosztów związanych z całym okresem użytkowania. Te mogą się drastycznie różnić nawet przy pozornie podobnych, nowych autach.