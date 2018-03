Nowe Volvo V60 opłaca się bardziej od niemieckich kombi. Nie dlatego, że jest najtańsze

Znów Volvo okazało się korzystniejsze w zakupie od niemieckich marek konkurencyjnych. Nowe, piękne kombi V60 bije o głowę Audi, BMW oraz Mercedesa. Zobaczcie w czym.

Nie wchodząc nawet w szczegóły listy wyposażenia, Volvo V60 jest po prostu dobrze skalkulowane. Co prawda jest droższe od BMW Serii 3, ale kosztuje ok. 5000 zł mniej od Audi i Mercedesa.

Z wyliczeń firmy Info-Ekspert, która przeprowadziła porównanie dla Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, po przebiegu 90 tys. km i trzech latach eksploatacji BMW będzie warte ok. 85 000 zł, czyli 50,7 proc. swojej wartości początkowej. Droższe w salonie o 2900 zł Volvo utrzyma cenę na poziomie 57,3 proc., co oznacza, że zostanie odsprzedane za ok. 97 800 zł. To ogromna różnica!