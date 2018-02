Nowe Volvo V60 już można kupić. Najtańsze i najładniejsze w segmencie

Zapowiadane jako najładniejsze kombi tego roku, nowe Volvo V60 pojawiło się w sprzedaży polskiego importera. Jest tańsze od Audi i BMW.

Nowe Volvo V60 to dopiero druga generacja szwedzkiego kombi o tej nazwie. Pierwsza, produkowana od 2010 była jednym z najatrakcyjniej wyglądających kombi w swojej klasie.

Teraz wchodzi nowy, znów bardzo ładnie narysowany model, który może odebrać klientów popularnym, niemieckim markom premium. Volvo V60 jest od nich tańsze. Model podstawowy, który będzie dostępny dopiero w listopadzie, wyceniono na 147 tys. zł . Obecnie najtańsza, dostępna specyfikacja to bogato wyposażone Momentum za 159 tys. zł.

Mowa o aucie z 2-litrowym silnikiem Diesla o mocy 150 KM z manualną skrzyni biegów i przednim napędem. Porównywalne Audi A4 Avant kosztuje 161 000 zł. BMW 318d Touring wyceniono w takiej konfiguracji, ale z napędem na tylną oś, na 155 000 zł. Droższy od Volvo jest także Mercedes Klasy C, choć nie ma odpowiednika pod względem mocy. Jego podstawowy diesel rozwija 136 KM, ale kosztuje 152 200 zł, zatem i tak więcej od Volvo.

Nowe Volvo V60 jest oferowane z dwoma silnikami Diesla, a do każdego z nich będzie można dokupić napęd na cztery koła i automatyczną skrzynię biegów. Przypadku wersji przednionapędowych za automat trzeba dopłacić 9300 zł , a wersje z napędem AWD będą już seryjnie wyposażone w taką przekładnię. Uzupełnieniem 150-konnego silnika o oznaczeniu D3 jest 190-konna jednostka D4, kosztująca od 158 700 zł.

Gama silników benzynowych składa się wyłącznie z 2-litrowych jednostek o mocy 250 lub 310 KM. Obie łączone z automatyczną skrzynią biegów i napędem AWD. Słabszą wersję wyceniono na 182 000 zł w specyfikacji Momentum, co finalnie daje różnicę tylko 3700 zł na korzyść 150-konnego diesla D3. Droższy i najmocniejszy samochód benzynowy kosztuje od 200 600 zł.

Porównywalny do wersji 250-konnej Mercedes C300 Kombi kosztuje 183 500 zł, ale z napędem na jedną oś. Za benzynowe BMW 330i xDrive o podobnej mocy trzeba zapłacić 191 200 zł, natomiast za Audi A4 najwięcej, bo 195 100 zł. Wiele osób uważa, że Volvo nie jest konkurencyjne dla tych trzech marek i nie do końca należy do segmentu premium. W Polsce jest tak pozycjonowany, a ceny są porównywalne, choć nie po raz pierwszy niższe od niemieckiej trójki.