Nową wersją Kony Hyundai rzucił rękawicę Tesli. A to tylko jedna z mocnych premier w Genewie

Jeśli nieustanne starcia producentów w walce o rynek europejski potraktujemy jak grę w karty, to można śmiało powiedzieć, że w Genewie Hyundai na stół wyłożył same asy. Najbardziej powinna się tym martwić… Tesla.

Elon, Kona robi to lepiej

Kona już na starcie, w konwencjonalnych wersjach napędowych robiła dobre wrażenie. Teraz, gdy Hyundai pokazał jej elektryczną wersję, okazało się, że to wcale nie Volkswagen, czy inni producenci mocno osadzeni w kategorii SUV-ów i crossoverów powinni się martwić najbardziej. Kona Electric ma 204 KM i w bardziej zasięgowej wersji jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu do 482 km. To już zasięg miejskiego samochodu na pełnym baku.