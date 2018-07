Nowa opłata jakościowa podczas przeglądów. Da przynajmniej 80 mln zł wpływów do budżetu

Trudno w to uwierzyć. Po ustanowieniu opłaty emisyjnej doliczanej do ceny paliwa, rząd pracuje nad kolejnym sposobem wyciągnięcia pieniędzy od kierowców. Opłata jakościowa ma być doliczana do corocznych, obowiązkowych przeglądów.

Przegląd jest obowiązkowy dla przynajmniej 20 mln pojazdów na polskich drogach (East News, Fot: Piotr Mecik)

Ministerstwo Infrastruktury od razu stara się uspokoić właścicieli samochodów, twierdząc, że cena badania technicznego nie ulegnie zmianie. Opłata jakościowa ma być doliczana jako oddzielna należność. Według pierwszych planów miała być pokrywana przez diagnostów. Uległy one zmianie i zapłacą – jak zwykle zresztą – kierowcy.

Według doniesień "Dziennika Gazety Prawnej" opłata jakościowa ma być "nałożona w celu realizacji zadań związanych z nowym systemem wysokiej jakości badań technicznych pojazdów". Ma ona wynieść 4 zł. Na razie nie wiadomo, jak ma działać ten "nowy system wysokiej jakości badań".

Jeszcze kilka miesięcy temu plotki wskazywały na rewolucję w postaci obowiązku nagrania każdego przeglądu i przechowywania nagrań na specjalnych serwerach. Sprawa ucichła, ale nie przeszkodziło to najwyraźniej w opracowaniu nowej opłaty.