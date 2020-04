WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 KM 4X4, 2014 - test AutoCentrum.pl #156 Test Nissana X-Trail 4x4 z silnikiem 1.6 dCi o mocy 130 KM Witam serdecznie dzisiaj kręciły czeski film do tego że samochód testowy jest na czeskich blachach dlatego że centrala Nissana znajduje się w Pradze i tak dalej i tak dalej dojeżdżają te samochody do właśnie stamtąd a teraz do samochodu Nissan zaprezentował x-traila we Frankfurcie 2013 roku rok później Samochód pojawił się na naszym rynku Iwo takie zamieszanie i poruszanie bo Niektórzy uważają że 160 000 w topowej wersji za samochód który ma tylko 130 koni pod maską to lekka przesada w tym filmie sprawdzimy czy rzeczywiście warto wydać tyle pieniędzy za 130 konnego napędem na cztery koła a od razu Może płynnie przejdę do wyglądu tego samochodu nie będę umawiał poszczególnych załamań przetłoczeń i innych kształtów dlatego że pierwsze skojarzenie które widzimy patrzą który mamy nie patrząc na ten samochód to że to jest napompowany nieco większy Qashqai Nissan tak bardzo się zakochał w tym twoim przebojowym modelu że postanowił że nawet xd który miał swój wizerunek miał traktat w poprzedniej generacji w nowej generacji wygląda prawie tak samo jak Qashqai tylko że w skali powiedzmy od 10 czy 15% większe może jest to sprawdzony sposób na to aby przekonać klientów do zakupu bo bo bo skoro kaszkaja kupują to może ich cel będzie się cieszył takim samym zdjęciem ale trochę Szkoda mi tamtego charakteru tamtego samochodu nie poopowiadam zbyt wiele Dlatego że pod maską może się znaleźć tylko jedna jednostka i 1,6 dCi 130 koni mechanicznych nie ma to jednostek benzynowych nie ma to też różnych odmian mocy tego się tylko 130 koni i 320 niutonometrów dostępnych od 1750 obrotów na minutę to może troszkę zaszkodzić szczerze buziaczek strejlau I dlatego że ludzie lubią mieć wybór ale to na inny rozważanie 185 km na godzinę będziemy w tym zestawieniu z manualną skrzynią biegów i napędem na cztery koła możemy to zmienić się tutaj skrzynię automatyczną typu cvt którą dla Nissan nazwał x-tronic i zależności od tego jaką konfigurację kupimy możemy rozpędzać się do setki albo szybciej albo nie to wolniej ale średnio około 11 sekund no i spalanie spalanie również w zależności od wersji może się różnić ale umówmy się że to nie więcej oscyluje wokół pięciu sześciu litrów no i na koniec pojemność baku Nissan 60 litrów pasta z metrowca i z przodu długo trawiaste będzie się czuł jak najbardziej dobrze Dlatego że ma tutaj regulowaną kierownicę w dwóch płaszczyzn duży zakres regulacji to mamy regulację również elektryczne na fotele mamy też możliwość regulacja odcinka lędźwiowego elektryczną to prawda w jednej płaszczyźnie ale jest wszystko da się ustalić bez jeszcze mimo że mamy tutaj okno dachowe zostaje jakieś trzy palce w wolnej przestrzeni więc jest dobrze ale zobaczymy jak to wygląda za mną nie wygląda to żeby wiedziała czy Jak tak patrzę ale spróbuję wejść sam a z tyłu jest dobrze na długość dlatego że ja tutaj siedzę w liście są za sobą tak 1 palet do co najmniej wolnej przestrzeni przed sobą się z wyraźnie wyżej tutaj kanapa jest ustawiona No nie wiem no tak na oko paręnaście centymetrów wyżej niż niż kierowca na tym poziomie NIP to się przykłady niestety na to że nad głową miejsca nie mam jak widać jak tak siedzę tak poprawnie to muszę schylić głowę Oczywiście jak się tak o rozłożę rozwala sam no to proszę siedzieć i jechać na dłuższy dystans ale jak się usiądzie tak Książkowo to niestety nad głową miejsca brakuje być może brak w obcy okna dachowego poprawiłby w tym testowym samochodzie i ja się z tyłu wyprostować nie mogę to do mamy mamy kieszonki mamy tak jeszcze niezbyt pojemne ale jednak są w drzwiach z możliwością tam złożenia niewielkiej butelki mamy to nawiewy dla pasażerów z tyłu są też warto pochwalić mamy też jak widać ledwo ledwo zaznaczonym nie tunel środkowy więc 5:00 będzie miał problemu z tym żeby znaleźć miejsce na nogi i widzicie tutaj kanapę możemy regulować naprawdę bardzo szerokim zakresie jest martwię powiększając ten sposób bagażnika No i jeszcze jedna ciekawostka Popatrzcie na podłokietnik podłokietnik jak sama nazwa wskazuje służy temu żeby na nim położyć łokieć tak przynajmniej myślałem ale inaczej przykrość mało gdzieś tej szerokości to owszem trafię na miękki fragment cała reszta to twarda skorupa i to możemy oczywiście włożyć 2 kubeczki ale szczerze powiedziawszy to powinno być pod kubek nie podłokietnik No i jeszcze jedna ciekawostka po złożeniu podłokietnika to dokup mocznika Przepraszam mamy tu dziurę do bagażnika więc tak naprawdę składamy oparcie kanapy dla dla dla trzeciej osoby a nie jakiś element nie specjalnie pod łokieć poza tym myślę że tutaj jest całkiem fajnie bo mamy to światło po prawej światło po lewej to okno dachowe które z kolei daje tyle światło i przestrzeń i że jazda do tyłu Szczególnie jeśli ktoś się przesunie przede mną niekoniecznie jest to dwumetrowiec to mi się wydaje że podróż upłynie bardzo kocha teraz czas obejrzeć z bliska bagażnik i od razu tutaj niespodzianka zwykle bagażnik otwierany elektrycznie czy inaczej No tutaj jest Rado Przysieki tymczasem w X Trail szukamy tego trochę niżej tutaj trzeba się delikatnie schylić mamy za to wersję z elektrycznie podnoszona klapa bagażnika która co ciekawe nie jest obowiązkowa bo można nawet jeśli ją mamy można ją tam z przodu wyłączyć i wtedy dużo szybciej niż to powolne podnoszenie tak jak teraz widzieliśmy zaglądał do środka a to widzimy wielkie subwoofer wiecie jak to gra żart to nie jest a Buffer to jest jedna z możliwości ustawienia aranżacji w bagażniku Patrzcie mamy to umówmy bułeczek kółeczka taka krótsza półeczka dłuższa i możemy zaaranżować sobie bagażnik w taki klasyczny sposób na SMS Bag ma 550 litrów pojemności telefonami deklaruje producent więc przy tym ustawieniu mamy pod spodem tutaj jak widać taką nie takie schowek można tak Zresztą Zostawię ci podzielić tak bardziej mi kreatywnie Jeśli spojrzymy jeszcze głębiej to Znajdziemy tutaj koło jak widać dojazdowe więc nie jesteśmy Skazani na jakiś zestaw naprawczy Możemy też zostawić zrobić takie zestawienie czekoladowo że damy to piętro niżej Trochę się tam zmarnuje miejsca pod spodem jak widać szkoda ale jednak możemy powiedzieć Przestań bagażnika to to jakieś plastiki odpadają zaraz do nich Zresztą wrócę No i to jest taka najbardziej jednolita powierzchnia taka puszek jednorodna jakby ale możemy to ustawić w tej pozycji Patrzcie tak jak teraz albo tak jak gadałem przed chwilą ten sposób nawet możliwości jest sporo możemy się jeszcze jedna rzecz roleta roleta którą Po pierwsze zapinamy od dołu to nie jest zbyt wygodne właściwie to nie ma prowadnic też musimy bardzo uważnie ale kiedy mamy naprawdę dużo bagaży to jej popchnięcie na dół czasem jest trudniejsze dlatego że walizki właśnie są tutaj prawda tuż pod nią i wolałbym żeby to prowadzi raczej do góry ale to jest oczywiście droga to co chciałem pokazać to jest to że w samochodzie to znalazło się miejsce wyciągnął No raz tej strony się nie da tak znalazło się miejsce na odłożenie tej rolety i to nie jest Powiedziałbym jakiś dnia można to wpiąć tylko raz ja właśnie miejsce gdzie to pasuje więc nie można narzekać bo Gorzej by było gdyby pod który chciał zostać w bagażniku ale z drugiej strony to umieścić No dobra zmieściło się Lolek mówię nie ma to jakieś gniazd to jest po prostu miejsce gdzie to akurat pasuje to teraz stawiamy te plastiki mamy wszystko zaaranżowane Puść możemy zrobić też tak i mamy prawda Wszystko schowane pod podłogę w ogóle takie jak mówię że tu nie ma gniazd tylko po prostu miejsce więc to będzie wszystko na zakrętach latać bezwładnie To jest jedyny problem na które warto zwrócić uwagę ale i tak warto pochwalić że znalazłeś nie będę tego Zaraz przestawiał może Pokażę jeszcze na koniec i jedną rzecz a mianowicie Możemy też oczywiście złożyć oparcie tylnej kanapy Nissan Nie chwali się pojemność bagażnika więc po prostu obejrzeć to to wyjdzie raz dwa drinki to może o podłogę jest lustra na dwóch poziomach ten górny poziom idealnie się zgrywa z podłogą że oparciami a więc mamy płaską podłogą po złożeniu więc no różne konfigurację są dostępne któraś będzie na pewno pasowała Jeśli chcecie sądzę na temat wnętrza nowego Nissana x-trail Lotto proszę Obejrzyjcie mój filmik o Nissanie kaszkaju dlatego że ja tu nie widzę żadnych różnic przed chwilą ściągnął na.com kaszkaja wnętrza kaszkaja i zagramy w grę Znajdź 5 różnic przegrałem potem zagramy w grę Znajdź 3 różnice też przegrałem w końcu żebym na łatwiznę i zagraj Znajdź jakąkolwiek różnicę i też przegramy ten dokładnie to samo i to jest troszkę smutno dlatego że mogę być cokolwiek w stanie zmienić być może ja czegoś nie zauważyłem ale naprawdę być może które listwa na przykład która udaje Carbon nie jest dostępna w kaszkaju być może to tworzywo to jest miękkie przyjemne po prawej stronie co ciekawe po lewej stronie twarde od kierowcy być może to otworzyło w kaszkaju jest twardsze a w X Trail Ujejsce nie bardziej miękkie nie wiem No w każdym razie różnic ja tutaj nie widzę i to jest smutne bo ktoś płaci prawda całkiem sporą Hot Nissana x-traila a dostaję dokładnie to samo i widzi przez cały czas pobytu w tym samochodzie dokładnie to samo co widzi zobaczą znacznie mniej za Kaśka tutaj na boczkach drugiej widzimy całkiem miękkie tworzywo genialne bardzo miękkie podłokietniki takie powinno być w każdym samochodzie naprawdę po prawej stronie również mięciutko chociaż już nie tak bardzo ostrożny funkcjonalne jest sporo naprawdę my schowków to jest pojemne to mamy jeszcze jedno wyjście 12 voltów tam jest jeszcze jedno wyjście 12 volt w bagażniku jest trzecie my mamy to też wejście jak widać USB mamy to też kubeczki jakaś tacka jakieś tam prawda schowek i miejsce na butelki pojemny schowek przed pasażerem od strony funkcjonalnej wszystko jest to w porządku Od strony doboru również i jest naprawdę dobrze tylko jak mówię ten samochód nie ma własnego charakteru dlatego że jest po prostu większym klonem Nissana kaszkaja i to niestety psuje radość tego że wnętrze obiektywnie rzecz biorąc naprawdę zły Nie teraz testy lotności słupek A gruby solidny i delikatnie ogranicza widoczność zewnętrzne lusterka wielkie górna krawędź przedniej Sokołowo bardzo komfortowo wewnętrzne lusterko też jest zawieszony bardzo wysoko w ogóle nie przeszkadza to tego podstawy słupek a po prawej stronie łącznie z lusterkiem trochę ogranicza widoczność ale to jest już naprawdę na poziomie to mamy ogromną żeby między luz pewnie że słucham jest w bajce tam między C1 już jest mniej przydatny natomiast tylna szyba jest postawiona pionowo i ładnie widać gdzie samochód się kończy gdyby ktoś chciał spać elektroniczny to dostanie takie w postaci czterech kamer te kamery dają obraz bardzo miernej jakości Popatrzcie Sami mamy to taką rozdzielczość że to niewiele z tego wynika to oczywiście ogólnie będziemy wiedzieć gdzie jest to inne auto na parkingu ale w porównaniu do systemu które są innych samo to jest zbyt niska rozdzielczość zbyt niska ostrość tego obrazu jeśli chodzi o ten zespół kamer to po prawej stronie z lotu ptaka to szczerze powiedziawszy to niewiele w nosie to z grubsza będzie widać że są jakieś przeszkody natomiast wszystko na około Nie takie rozmyte nieostre igranie tylko tak mniej więcej pomaga w oriental zorientowanie się absolutnie nie dość Iga tego co jest oferowane u konkurencji jeśli chodzi o jakość obrazu światła z przodu światła z tyłu i podświetlenie bagażnika to jedno źródło światła po prawej stronie to jest przycisk do zamykania nie będę może zbyt obszernie komentował tego co to widać przed kierowcą bo sami wszystko widzicie Warto zwrócić uwagę co najwyżej na ten duży ekran wyświetlacz komputera pokładowego który jest bardzo czytelny i takie odpowiednim odpowiedniej skali natomiast Popatrzcie na przyciski na kierownicy wszystkie są podświetlone pod kierownicą również są pod to też możliwość regulacji podświetlenia intensywnością masz czasami teraz zjeżdżam na dół Tutaj ledwo widać zarówno podświetlenia na kierownicy jak i same zegary są bardzo słabo podświetlone teraz dajemy to więcej więcej więcej więcej snu jak widać maksymalna wartość podświetlenie jest naprawdę bardzo mocne odpowiednio zmienia się też podświetlenie jak widać przycisków na kierownicy które teraz są dużo bardziej jaskrawo podświetlone teraz tak nie na drzwiach No że jak jest problem dlatego że mamy trzy przyciski podświetlone 1 do składania lusterek drugi do ich sterowania aczkolwiek nie wiadomo którym z nich dlatego że nie to jest taki przycisk przesuwany w prawo w lewo i w zasadzie mnie w nocy nie widać Kto w jakiej pozycji harvardzie niżej To jest jedno możliwość cię sterowanie autem bo jedyną automatyczną szybą elektryczną jakie szybą kierowca Oczywiście a to przecież mamy całkiem sporo przycisku tych przycisków mamy tłum 6 lekko licząc w tym jeden dosyć Gdzie jest sterowanie centralnym zamkiem na takie rzeczy są raczej potrzebne pod ręką a tymczasem w nie są wcale tutaj podświetlony już nie komentuję tego że w tym samochodzie i nie są automaty 4 szyby w związku z czym to pasażer obok kierowcy siedzący musi obejść smakiem nie ma ani jednego przycisku podświetlanego skoro nie ma automatycznej to po co mu podświetlać pomyślałem Japończycy i zrobimy tak jak przed pasażerem mamy jak widać schowek nie jakoś mocno podświetlone to znów oczywiście kamera zaczyna się o nalewki złapała No więc setów jest to coś słabe źródło na podstawie C mamy diodę które fajnie rzuca takie dosyć mocne światło tutaj na dół widać to co nieco dzięki temu jest całkiem fajnie to oczywiście przed mamy tam konsole ładnie podświetlaną tam jest hamulec ręczny to mamy podgrzewanie sterowanie napędem wszystko jest odpowiednio nie podświetlony natomiast wracając na pod sufit to nie ma już ani jednego przycisku potwierdzonego a szkoda dlatego że wyłapanie tego miejsca wymazanie tego miejsca do włączenia podświetlenie jest dosyć trudne czegoś po prostu nauczyć że to metrów w lewo i gdzieś tam trafiony natomiast na plus jest oczywiście to że to jest fajny ledowe inne podświetlenie strony z tyłu Zaraz otworzę drzwi żeby to pokazać z tyłu mamy już zwykłe halogenowe no i może na koniec jeszcze pokażę jak to wygląda z kamerą czy cofania nie wygląda to dobrze bo bym wam Dlatego że ta kamera to a szczególnie ten z lotu ptaka ledwo w sumie podpowiada co się dzieje w dzień a w nocy No to jak widać jest to taki niezbyt kolorowy obraz chociaż kamera dobrze się spróbuję przynajmniej ale ten ten obraz ma nie jest zwyczajna może odpalić silnik jeszcze je pokaże jak to będzie wyglądało szła to jedziemy jedziemy jedziemy coś tam widać ale w porównaniu z innymi samochodami Szczerze powiedziawszy jest to mało przydatna akurat podpowiedź Odbiorę Cię z całego Nissana x-traila najbardziej się obawiałam jego silnika nie dlatego że 130 koni na papierze to jest jakiś problem czy pojemność to jest jakiś problem dzisiaj w erze Danuta leasingu wszystko jest w porządku Problem jest taki że to jest jedyny silnika jest poniekąd takie jakie będzie ten silnik w taki też po części będzie nic no i niepotrzebnie się obawiałem dlatego że silnik jest zupełnie w porządku To nie jest oczywiście rakieta to nie przebije 10 sekund do tyłu podczas której to do setki ale z łatwością przybiję 5 l kiedy będziemy jednostajnie spokojnie jechać drogą krajową a więc Relacje pomiędzy osiągami około 11 sekund do setki kontra właśnie teraz spalanie okazuje się że jest całkiem atrakcyjna więc silnik pracuj OK a druga sprawa zawieszenie zawieszenie długo jeździłem tym samochodem tak spokojnie i wydawało mi się że zawieszenie to znaczy ona jest idealny komfortowy teraz mamy dziury ja tego nie czuję To jak Kiedy mocniej zaczynam gdzieś tam stać to w sumie samochód nieźle się trzyma stal to wszystko jest okej byłem nawet chciałem już tak powiedzieć w twarz nie przypomniałem sobie przypadek niestety Nissana kaszkaja który też zachowywał się okej aż do czasu kiedy chciałem mocno szarpnąć kierownicę pokazać I jak ten samochód były przez test łosia albo podobną sytuację co się okazało niestety Nissan x-trail robi dokładnie to samo czyli kładzie się oho Co na jedną stronę natychmiast odzywa się ESP stwierdza że podbramkowa i łapie bardzo mocno hamulcami przednie wewnętrzne koło Co się kończy momentalnie przy hamowaniu Odbijamy drugą stronę kolejne przechowywanie innego nie zamiast 50 na prędkościomierzu bo robi się 30 więc w zakręcie nagle prostu hamujemy ratując według przynajmniej pspo GPS Ben Ten samochód przed nie wiem katastrofą zachowaniem z czymkolwiek ale z punktu widzenia kierowcy jakby po prostu ktoś wbił Po łapach na zasadzie gdzie ty tak szybko gdzie ty taka stara nie jest to przyjemny tak jak to nie było przyjemne w Nissanie Qashqai więc problem jest taki sam Być może komuś to nie przeszkadza być może komuś się podoba bo uzna że jest właśnie tak fantastycznie pilnowany przez elektronikę ale jakoś inne samochody Robią to w jakiś bardziej subtelny delikatny sposób utrzymując te samochody zgodnie z zamierzeniami kierowcy na to że Jacek jeśli chodzi o całą resztę to wydaje się że jest okej skrzynie biegów tutaj jest manualna akurat sześciobiegowa szósty bieg mógł być nieco dłuższe dlatego że obrotem na przez to 40 są dosyć wysokie ale tym samochodem przecież nie będziemy jakoś bardzo szybko jeździć więc jest Okej mamy też dosyć długi skok lewarka Co też nie przeszkadza bo to nie jest samochód jakieś sportowy więc wcale nie musi tak być więc nie chodzi jest dobra pozostałe elementy też nie wywołują jakieś takich odruchu żeby koniecznie ma to mu powiedzieć więc samochód bez jakiejś mi mocnych stron dosłownie w płatku silnika też nie Też bez jakiś bardzo słabo jedno pomijając tą reakcję z taką trochę historyczną więc możemy powiedzieć że całkiem niezły pomiędzy komfortem i sportem i tak dalej i tak dalej no ale z drugiej strony niczym się nie wyróżnia po prostu kompromis który się spodoba prawdopodobnie większość jest w środku wyciszenie na postoju 45 U3 przy rozstawie osi 2706 mm Nissan deklaruje średnicę zawracanie 10 i 2/10 m no i popatrzcie Jesteśmy mniej więcej w samochodu na parkingu prawej stronie nie jest oczywiście jakiś mistrz zawracania jak na tak dużych rozmiarów samochód Wydaje mi się że dramat o nią skoro mamy tylko 1 silnik to i opowiesz o cenach nie będzie długa najtańszy Nissan x-trail jest zaplanowaną skrzynią biegów i napędem na przednią oś w wersji wyposażenie w kosztował 115000 zł następna otruto smażenie Accenta będzie kosztować 10000 zł więcej od 125000 zł najdroższa tekna będzie kosztowało stop 2000 zł do nich zbyt wiele nie ma do dokupienia choć są też opcję Jeśli chcemy kupić albo automatyczną skrzynię biegów albo napęd na cztery koła Niestety nie da się tego połączyć to dopłacić się do dwóch droższych wersji wyposażenia było najtańsza wizję z tymi dodatkami już nie jest dostępne musimy dopłacić 8000 zł a więc 133000 płaci za a cenę albo 160 000 zł płacimy za te kneipp przypominam dostajemy albo automatyczną skrzynię biegów albo napęd na cztery koła możemy oczywiście dopłacić do dodatków nawet do techny przykładowo pakiet Nissan Connect z kamerami 360 stopni kosztuje 6000 zł za 4000 zł dostajemy 2 dodatkowe fotele w bagażniku pa za 3500 zł dostajemy okno dachowe i teraz przechodzimy do najtrudniejszej części testu z punktu widzenia wyceny tego samochodu czy wspominałam Zresztą na początku czyli porównanie z konkurencją jeśli weźmiemy punkt wyjścia to jest o 15000 zł w przypadku x-trail to porównując to nie wiem z japończykami CRV który ma 120 koni kosztuje 119 tysięcy zł tx5b silnik 2 2 i 150 koni kosztuje 121 tysięcy RAV 4 strona 124 konie kosztuje 120 000 więc wygląda na to że x-trail porów tym porównaniu nie wyceniony problemy są dwa po pierwsze brak silnika benzynowego o którym wspominałem I to sprawia że cała konkurencje potrafię być w cenniku znacznie tańsze przykładowa d7000 kosztuje Honda 87000 kosztuje z silnikiem benzynowym coś pomocnych to 65 konnym Mazda cx-5 czy tam możemy wymienić dalej przykładowa 89000 podstawowa wersja z benzynowym silnikiem Mitsubishi Outlander a to niestety cennik zaczyna się od 115000 zł ale jeszcze gorzej ta sytuacja wygląda kiedy porównamy drugą stronę cennika czyli na 160000 zł i wtedy należy zostawić takie samochód z jeepem Cherokee który ze 170 konnym silnikiem z automatyczną skrzynią biegów i z napędem na cztery koła kosztuje porównywalne pieniądze czy zestawienie automatu z 4 x 4 Czego nie można póki co Przynajmniej kupić się w X trailu w Lipie Cherokee jest owszem dostępny możemy to z Subaru Forester który w topowej wersji benzynowym co prawda silnikiem i 240 konnym silnikiem kosztuje również porównywalne pieniądze i jeszcze Porównam to Freemont Freemont z silnikiem diesla kosztuje około 149000 zł i to będzie mocny silnik diesla bo 170 konny natomiast gdybyśmy wybrali go z silnikiem benzynowym to tam będzie 3 6 V6 280 koni będzie kosztował 143000 zł oczywiście w automacie oczywiście z napędem na cztery widzimy więc że w porównaniu z konkurencją x-trail w Najdroższej wersji wyposażenia szczególnie z paroma dodatkami jak to prawda gdzie już cena wbije się na 170000 zł zaczyna to być dosyć drogę o tym bardziej że za 170 parę tysięcy zł możemy kupić praktycznie 200 konnego Sorento z automatem z napędem na cztery koła na więc to proszę wersję Nissan x-trail Moim zdaniem Na tle konkurencji nie wypada zbyt dobrze No i teraz podsumowanie posuwanie trudne dlatego że samochód dostawczy całkiem spora argumentów na nie a Zobaczcie sami brak wyboru pod maską tylko jeden silnik 1.6 TDI 130 koni drugi minus przez brak wyboru pod maską przez brak silnika benzynowego brak oferty poniżej 100 000 zł cenę się zaczyna 15 cena cena która w dolnym przedziale jest w porządku ale w górnym przedziale kiedy ten samochód to tyle kosztować już 160 000 zł to wtedy 130 koni pod maską to jest porównanie do zbyt mało kolejny minus to brak możliwości zestawienie automatyczne skrzynie biegów z napędem na cztery koła No i jeden z większych minusów Moim zdaniem to jest taki już w subiektywny bardzo punkt ten samochód stojący obok mnie to nie jest Nissan x-trail to jest w moim wyobrażeniu jak ja go uczyły sobie przypomnieć nie patrząc na niego to jest większy Qashqai stracił charakter i aktor był w poprzedniej generacji Żeby nie było że same minusy Oczywiście są też plusy Przede wszystkim silnik silnik który jest doskonałym kompromisem pomiędzy osiągami i spalaniem dlatego że potrafi być naprawdę bardzo oszczędny może być też to że dla klientów którzy poszukują auta gdzieś pomiędzy powiedzmy Hondą CRV a Kia Sorento mogę znaleźć właśnie Nissan X Trail lektury mieć dwóch wymiarach swoich gabarytach mniej więcej pomiędzy tymi segmentami więc dla niektórych klientów będzie bardzo dobrym wyborem No dobra jednak zjechaliśmy z otwartą Zobaczcie sami