Nissan szybszy od ustawy o elektromobilności. Nowy Leaf już teraz tańszy o akcyzę

Marka Nissan na polskim rynku postanowiła wyprzedzić prace nad ustawą o elektromobilności, mającą znieść akcyzę na auta ekologiczne. Już teraz klienci mogą kupić elektryczny samochód tak, jakby ustawa weszła w życie.

Nowy Nissan Leaf o zwiększonym zasięgu i mocy jest teraz dostępny w polskich salonach taniej o 3,1 proc., czyli o kwotę równą akcyzy na nowy samochód. Cena podstawowa nowego Leafa to 139 000 zł , zatem można obligatoryjnie liczyć na rabat w wysokości ok. 4300 zł.

Jednak to nie koniec zachęt ze strony importera, który do tak zakupionego samochodu do 31 marca daje dodatkowy** bonus w postaci przedpłaconej karty na łądowanie w sieci Greenway**. Tu z kolei kwota wynosi 3100 zł, co według Nissana powinno przeciętnie wystarczyć na około 2,5 roku bezpłatnej jazdy. Na razie ładowarek należących do tej firmy jest mało - tylko 32 w całym kraju - ale do 2020 r. ma ich powstać 200.