Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #093

Moi drodzy dzisiaj spotykamy się ponownie z Nissanem Qashqai m Tym razem z silnikiem benzynowym niedawno testowaliśmy wersję w dieslu więc dzisiaj skupiamy się tylko na silniku na wrażeniach z jak i na tym ile to kosztuje Zapraszam na na szybki test tym razem pod maską naszego testowego kaszkaja znalazłeś silnik benzynowy pojemność 1,5 l 115 koni osiągana przez 4 przez 4 i pół tysiąca obrotów na minutę natomiast moment obrotowy wynosi 190 niutonometrów i jest dostępny od 2000 obrotów osiągi może nie są imponujące było to jest na 100 sekund do setki i około 183 km Jaką prędkość maksymalna natomiast chcesz być jeszcze bardziej się obawiałem tego i jak to auto będzie jeździło niż co się okazało rzeczywistości nie ma tutaj odczucia jadąc tym samochodem że bardzo mocno mu brakuje mocy jednak ten silnik całkiem nieźle sobie z tym samochodem radzi i jeśli chodzi o spalanie na dziś producent obiecuje całkiem realne liczby 49 w trasie i tyle wyszło Bez jakiegoś staranie się stanie na głowie w mieście Nie obiecuję około siedmiu to wychodzi około ośmiu to akurat Oliver więcej do szybkiej trasie na autostradzie wyjdzie nam około 7 litrów więc w wyniku spalania naprawdę są obiecujące i myślę że warto poświęcić trochę dynamiki do tego żeby bo właśnie tak już długiej trasie pojechać kilometrów bez tankowania dlatego że BAC równa się 55 litrów więc jadę Spokojnie przejedziemy 1000 km mnożenie zjazdu Nissan Qashqai m z silnikiem benzynowym sprowadzają się do w zasadzie najważniejsze uwagi pod tytułem zbyt miękkie zawieszenie to czego się obawiałem czyli nie zbyt wielkiej pojemności silniczek absolutnie się nie sprawdziło akurat wszystko jest w porządku auto naprawdę nieźle się zbiera jak na tą pojemność również jeśli chodzi o spalanie producent podaje możliwe do osiągnięcia wartości natomiast zauważalny jest problem który wykryliśmy już kiedy staliśmy w wersji z silnikiem diesla a mianowicie problem z bardzo miękkim zawieszeniem coś co to było miękkie ale nie było przesadnie albo denerwujący Monika całego okresie trzeba sobie to komfortowe to to w wersji z silnikiem benzyna jest miękkie na tyle że kiedy próbowaliśmy robić to przyjazdy przed chwilą i Chciałem skręcić mocne kierownicę żeby pokazać jak to auto mocno skręca w prawo w lewo to na każdym mocniejszym że łączą się to jest PST to niech każdy mocny zakręt pod kątem 90 stopni tylko Jadę sobie na wprost rozpędzam się nim do 40 Skręcam kierownicę i Auto staje w miejscu dla założony przez OSP coś takiego na prostej drodze przy prostym dostać manewrze to już jest przesada Zobaczcie Zresztą sami Espace włączone że Pokaż tak do przodu to spędzamy się na drugim biegu obie strony Kiedy jest skręciłem w lewo od razu się włączyło SP kiedy odbiłem w prawo również włączyło się jeszcze A to to to już było nie wiadomo na efekt jest taki że samochód jest sprawny niewiarygodnie komfortowy i pokonywaniem takich różnych Garbów to jest poprawne żaden problem pokazać bo my tutaj swój ulubiony garb do testowania zawieszenia Proszę bardzo w przepływamy na niebie To jest bardzo przyjemne ale gdzieś tam za granicą przyjemności już zaczyna się każdy ostry manner jeśli mam być się zakończony ostrym hamowaniu niezależnych ode mnie to jest to może jeszcze nie jakoś bardzo niebezpieczne ale niespodziewane i na pewno nie przyjadę z drugiej strony nie chciałbym zalecać duże włączajcie swojej proszę jeździć bez ESP ale tego typu niespodzianki szczególnie gdy tylko na przykład jechali i chciałbym kogoś wyprzedzić Dodaj różnicę jutro wyjeżdżamy na lewy pas zapierdol tyle samo potrzebuję bo tego nie coś takiego nie powinno mieć miejsca więc więc mam nadzieję że to w nowym będzie w jaki sposób w następnych wersjach oprogramowanie wyeliminowane a teraz pomiar wyciszenie na postoju 42 decybele Przy okazji powiem że na autostradzie przy 130 wyszło 69 i pół wyciszenie do 90 72 Prosiliśmy o ocenianie systemu audio to w testowym Nissanie Qashqai jest to fabryczny system Więc nie ma to żadnego mama sprzętu więc doceniamy To co dostaliśmy na liczyliśmy to 6 głośników jeśli chodziło liczbę regulacja i to mamy to dwa zakresy tony niskie albo tony Pokaż proszę tutaj i mogło być ich więcej natomiast ich zakres jest całkiem szeroki to próbowaliśmy wyregulować tony wysokie to różnica jest mocno odczuwalne pomiędzy zbrojenie pod drzwiami więc to jest to jest okej i po ustawieniu pozycje 0 to powiem tak nie ma to jakiś wielkich rewelacja i też mam wrażenie że brakuje to troszkę przestrzeni bo więcej dźwięku dolatuję do mnie jednak z przodu z tyłu mamy tylko za głośniki w drzwiach natomiast delikatnie plusy zarówno przy tonach niskich jak i wysokich to wydaje się że jakaś taka dźwięku robi się już taka że słucha się tego przyjemny wciąż nie jest to jakiś audiofilski sprzęt i ustawienie ale wydaje się że taki przeciętny użytkownik będzie zadowolony ceny nowego kaszkaja zaczynają się od 69900 zł to jest dokładnie cena podstawowego silnika benzynowego 1.2 Turbo o mocy 115 koni mechanicznych jeśli zechce do wyższej obcy wyposażenia to jest na centa i wtedy to musimy dopłacić 10000 zł będzie kosztowało nas niemal 80000 zł najdroższa zasiłek kwiatek na kosztuje kolejnych tysięcy zł a więc najdroższa wersja z silnikiem benzynowym kosztować będzie 94000 zł czas na małe podsumowanie i porównanie tych dwóch kwestii moja opinia jest taka że jest jesteście zdecydowanie na napęd na cztery koła No to jesteście skazani oczywiście na wersję z silnikiem diesla jeśli wystarczy wam napęd na przednią oś to i ja bym wybrał benzynę Dlaczego Dlatego że przede wszystkim jest o wiele tańsze po drugie dlatego że jeździ się nią troszkę bardziej przyjemnie bo jednak nie ma to wibracje jest o wiele ciszej Natomiast jeśli chodzi o osiągi oczywiście jest spora różnica ale że taka krytyczna dla tego typu samochodu czy Nissan Qashqai musi być pierwszy na światłach to myślę że niekoniecznie Natomiast jeśli chodzi o spalanie oczywiście Nissan Qashqai z napędem z silnikiem diesla będzie palił odrobinę mniej ale mówię się ta jednostka benzynowa również nie paliwożerne więc Dodajmy do tego jeszcze raz różnice w cenie zakupu i jak dla mnie w wersji z silnikiem benzynowym jest dużo bardziej atrakcyjne