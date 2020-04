Nissan Leaf i e-NV200 - test AutoCentrum.pl #383

WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Test Nissana Leaf i e-NV200 witam was dzisiaj z Teneryfy gdzie mam okazję testować dwa nowe samochody które nie jeżdżą ani na benzynę ani na diesla co do samochody elektryczne jest to env200 oraz nowy Nissan Leaf Jak wiecie elektromobilność w Polsce przeżywa teraz renesans i można powiedzieć że jesteśmy teraz testując te samochody na Teneryfie we właściwym miejscu właściwym czasie i tak na dobrą z Jedyną rzeczą która tak najbardziej mnie interesuje jeśli chodzi o te dwa samochody to czy Te samochody są w stanie Naprawdę sprostać wymaganiom dzisiejszego świata w naszej dzisiejszej chęci do podróżowania oraz zasięgu w które tak naprawdę pokonujemy więc prawdopodobnie za jakiś czas za pięć dziesięć lat może się okazać że zamiast otwierać będziemy otwierali klapkę do ładowania jazda Nissanem Live w drugiej generacji dostać drugiej generacji dostępnej w Europie ponieważ tak naprawdę jest już trzecia generacja ta pierwsza była dostępna tylko w Japonii natomiast ten samochód który został tak naprawdę od samego początku od podstaw zaprojektowany jest już nie tyle ciekawostką tak jak to było do tej pory gdzie bardzo mimo wszystko wszyscy ci którzy patrzyli na dotychczasową generację Nissana Leaf mówili że no to jest taki troszeczkę wynalazek tak to jest taki samochód który nie do końca wszystkim się podoba Nie wszyscy są w 100% przekonani co do jego Design użyteczności Natomiast teraz wygląd który bardzo mocno nawiązuje do gry naprawdę może się podobać to jest regularny samochód segmentu C sporej wielkości z dobrą pojemność bagażnika oraz bardzo dużą przestrzenią kabiny mamy 7 i 90 sekund do setki oraz naprawdę świetnym dynamikę bardzo dobrą elastyczność Nie ma tutaj żadnych trybów Power trybów sport po prostu zwykłym trybie daj radzi sobie naprawdę świetnie i dynamika której moglibyśmy oczekiwać od samochodu jest na naprawdę świetnym świetnym poziomie to bardzo cieszy w momencie kiedy Siadamy do tego samochodu i naciskamy gaz od razu mam dostępną pełną moc pełny moment obrotowy Pan moment obrotowy i od razu to pod nogą że ten samochód chcę jechać to jest naprawdę świetna sprawa to bardzo ważne układ kierowniczy nie jest w żaden sposób sportowy zawieszenie nie jest sztywne natomiast procentach jedno i drugie spełnia swoje zadanie ja z tym samochodem nie jest w żaden sposób kłopotliwa uciążliwa Nie mamy takiego wrażenia że ten samochód zaraz wypadnie z drogi Czy coś się stanie absolutnie natomiast nie jest auto sportowe byłem na tak dobrego cię obudziłem się przyśpieszenie od zera do 100 km na godzinę wszyscy ci którzy szukają sportowy wiem to muszę popatrzeć na inne samochody Nissana takie jak 370z czy GT na pewno interesuje was kwestia niedawno Została wprowadzona w Europie nowa metoda badania takiego praktycznego zasięgu samochodów elektrycznych i tutaj producent Nissan deklaruje zasięg w trybie mieszanym w okolicach 270 km na pełnej baterii Natomiast w tym momencie mam 83% baterii i komputer wskazuje 219 km zasięgu nie można powiedzieć że jest to realnie to zrobię Natomiast w cyklu miejskim zjada rekuperacja energii następuje często w tym momencie samochód jest w stanie osiągnąć ponad 400 km na jednym ładowaniu bardzo ciężko będzie to tutaj sprawdzić ponieważ tego ruchu Miejskiego tutaj nie ma aż tak wiele natomiast patrząc na to przy zjeżdżaniu z góry kiedy jechaliśmy na górę jechaliśmy tam około 40 km i 140 km potem mniej więcej tyle samo zjeżdżaliśmy w dół to w ciągu tych 40 km 30 km jazdy w dół udało nam się od energię i bateria z 30 paru procent pokazywała ostatecznie 62 63 procent naładowania więc to było coś tak naprawdę było imponujące więc efektywność tego układu elektrycznego jest naprawdę bardzo duża No a co jest chyba najważniejsze dla kierowcy osiągi realne Czyli po prostu wyprzedzanie przyspieszanie włączanie się do włączanie się do ruchu to rzeczy które naprawdę nie sprawiają w Lipie najmniejszego problemu Jakie jest zagrożenie jeśli chodzi o Nissana Live Ponieważ ten samochód na dobrą sprawę pod kątem jazdy pod kątem tego co oferuje jeśli chodzi o wyposażenie to Jakie systemy oferuje Quiero chodzi o wspomaganie jazdy można powiedzieć że ten samochód ma wszystko jest skazany na sukces a czy coś temu sukcesowi może przeszkodzić tak jest ocena cena samochodu na polskim rynku będzie wahała się pomiędzy ponad 130 tysiącami a najwyższa wersja wyposażenia wersja tekna w której Aktualnie siedzę przekroczy nawet 170000 zł pomimo tego że polski rząd będzie oferował za niedługo zniżkę dla kupujących samochody elektryczne to można powiedzieć że cena nie należy do atrakcyjnych jeśli popatrzymy tylko i wyłącznie na cenę zakupu możemy stwierdzić dobrze to się absolutnie nie można zapłacić Natomiast jeśli policzymy Wszystkie dodatkowe korzyści które otrzymują kierowcy samochodów elektrycznych taki jak możliwość jazdy busami bezpłatne parkowanie w wielu miastach w Polsce czy na przykład niż kina ubezpieczenie w tym momencie jeśli również że się policzymy kosztuje prąd który potrzebny jest do przejechania 100 km okaże się że ta cena wcale nie jest jakoś specjalnie zawyżona natomiast jest to oczywiście konie przy kalkulowania wielu aspektów i na pewno nie wszystkich taka Retoryka przekona Natomiast jeśli ktoś szuka auta elektrycznego i chcę żeby było to auto które wygląda normalnie bo to jest przede wszystkim to czym i w tym momencie się wyróżnia które dodatkowo gwarantuje bardzo dobre osiągi to myślę że ten samochód ma szansę zdobyć serca wielu polskich kierowców Nissan NV to tak na dobrą sprawę samochód wielozadaniowy możemy go skonfigurować zarówno jako samochód ciężarowy tylko z siedzeniami z przodu oraz siedmioosobowy samochód do przewozu na jako szafę lotniskowy Czy taksówka jeśli chodzi o te samochody można powiedzieć że w zależności od tego jakie odległości ten samochód będzie pokonywał można go na przykład do obowiązków kuriera czy do poruszania się pomiędzy firmą między pierwszym a drugim budynkiem się nie są oddalone od siebie Natomiast jeśli chodzi o całość samochodu to to co jest dla mnie najważniejsze to reakcja na gaz oraz to jak ten samochód się prowadzi A czym może przekonać NV200 potencjalnych kupujących zasięg tego samochodu na pełnej baterii to mniej więcej okolice 200 km co miałem okazję sprawdzić i faktycznie tak jest Nie jest to jazda tylko i wyłącznie 80 km na godzinę ponieważ byliśmy troszeczkę i jechaliśmy również prędkościami autostradowym i i przy 6 osobach na pokładzie w wersji osobowej maksymalny zasięg jaki udało się uzyskać to 180 km łączy Kiedy samochód jest użytkowany tylko na przykład w centrum miasta jeśli użytkujemy go jako na przykład kurier w tym momencie samochód 100% da radę przemieszczać się po miasta i dostarczyć cały ładunek który jest tak na dobrą sprawę potrzebny to jesteś jeszcze bardzo ważne w trakcie jazdy po mieście z zasięg który pierwotnie Jest pokazywany jako maksymalny może się zwiększyć ponieważ Im więcej jeździł po mieście tym częściej samochód jest w stanie doładować swoje baterię to otrzymujemy w NV200 jako standard przede wszystkim automatyczną skrzynię biegów to dzisiejszych czasach standardem w samochodach dostawczych mnie jest NV200 to naprawdę samochód który w wielu wielu możesz zaskoczyć tym jaki poziom pracy może oferować potencjalnemu kupującemu Czy kierowcy w firmie Przejechałem się zarówno NV200 Przejechałem się również lifem tutaj te warunki do jazdy wcale nie są takie łatwe jest tutaj dosyć górzysty teren i mamy tutaj wiele podjazdów zjazdów z silnikiem wykonują W tych samochodach naprawdę ciężką pracę tutaj właśnie natomiast To czego się dowiedziałem o tych samochodach i czego tak na dobrą sprawę jestem w 100% pewien że te samochody na dobrą sprawę realnym zapotrzebowaniu na dzisiejsze 200 250 km do jazdy po mieście i jego okolicach naprawdę w stu procentach powinny nam wystarczyć a osiągi tych samochodu innymi Live który do setki przyspiesza w 7 i 90 sekundy może zadowolić naprawdę wybrednych klientów którzy poszukują naprawdę dobrze wyglądającego ale również świetnie jeżdżącego dobrze mieszającego hatchbacka segmentu C można powiedzieć że to już nie eksperyment w wykonaniu Nissana ale tak na dobrą sprawę jest to podsumowanie 10 lat pracy i jeśli w tym kierunku to myślę że za parę lat nissanów klifów oraz nissanów NV200 w biznesie zobaczymy Naprawdę