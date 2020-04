Nissan GT-R R35 3.8 550 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #259

Witam serdecznie dzisiaj jesteśmy na to że w Kielcach jeśli nie zapomnieć do tego filmu to wiecie że stoimy i wybieramy i jeden z trzech samochodów Ferrari KTM i Nissan i nie wiemy którym samochodem pojechać i zrobić tak No cóż tak naprawdę to wiemy Nissan GTR bo teraz dzisiejszego testu ale zanim przejdziemy do części właściwy chciałbym podziękować podziękować dwóch firmą po pierwsze w firmie Driving Experience która udostępnia te szybkie samochody dla swoich klientów dając drabinki w piwie jest i która udostępniła nam w samochód oraz możliwość przejechania się tym autem bo tutaj to że Kielce i w filmie oponeo.pl która umożliwiła nam wybranie się to do Kielc i zrealizowanie tego filmu poniosła wszystkie extra koszty i jego realizacji a więc zapraszamy na na test Nissan GTR który powstał Dzięki współpracy wielu firm w jaki sposób mogę za sobą do testu i od razu Może taki krótki wstęp o japońskiej motoryzacji która jest dosyć osobliwa bo z jednej strony daje nam samochody z przyciskami rodem z lat 90 nawet jeśli Te samochody są napędzane wodorem drugiej strony potrafią stworzyć auta sportowe które naprawdę rozpalają wyobraźnię jako ostatniej chwili nie z nielicznych producentów pomijając to jest ze Stanów Zjednoczonych wpadają w ciąży Wesołek sportowych samochodów wolnossące V8 i co widzieliście ostatnie wcześnie Lexus GS f ale potrafią też stworzyć superkomputer na kołach który mimo mniejszego silnika pod wyprzedzić i być bardziej skutecznym od innych aut sportowych takim superkomputerów na kołach jest oczywiście Nissan GTR którego widzicie obok mnie czy Patrząc na te linie możemy że ten samochód ma już prawie 9 lat w 2007 roku była prezentacja tego samochodu w międzyczasie był delikatny to jest lifting ale możemy powiedzieć że ząb czasu nie chce się dobrać do kształtów kodu bo wciąż zwraca na siebie uwagę i wykręca kartki na ulicy tutaj funkcja poprzedza formę ale forma wcale na tym nie ucierpiała agresywnie narysowany przednie lampy spoglądają złowrogo i łączenie słupka a z dachem to praktycznie najwyższy punkt Nissana bo od tego miejsca dach zaczyna powoli opadać ku tyłowi sylwetka Boczna jak teraz wygląda mniej więcej jak odwrócony skrzydło samolotu producent chwali się pluszowego jest mniejszy niż od pocisku dla ścisłości Ustalmy 0,26 Bywało lepiej nic nie znalazło się tutaj przypadkiem spoiler dociska tylną oś a otwory w tylnym zderzaku ma opór powietrza to samo czynią karbowanie na przednim zderzaku z kolei te otwory w nadkolach poprawiają odpływ nadmiaru ciepłego powietrza z hamulców i nie tylko bo ponoć ten element też wytwarza jakąś siły dociskająca auto w lutym na masce i kratownica w przedniej części służą chłodzenia silnika to trochę zabawne że auto nastawione na iście wyczynowe osiągi jest reklamowane słowami uwaga przeczytam to został wyposażony w które podnoszą komfort jazdy do nieznanego dotychczas poziomu nieznanego dla niego czy dla nas nie stanie zrozumiemy jeśli ten samochód jest przesadnie twardy jeśli potrafi na zakrętach generować przeciąża 1 g to jest to zupełnie normalne w Tym niemniej po face liftingu ten samochód według Nissana rzeczywiście ma bardziej komfortowe zawieszenie a nawet mocniejsze wspomaganie kierownicy A może chodziło i moja wnętrza sportowe fotele Recaro zostały w całości pokryty skórą z kuratorem kara to możemy być pewnie że są odpowiednio wyprofilowane i mają odpowiednie trzymanie boczne wyprofilowane jednak nie tylko boki znajdziemy też wycięcia które mają ułatwić pracę nóg oprócz skóry znajdziemy to też Wiele elementów wykonanych z karbonu i matowego szarego metalu Komfort ma zapewnić też Obniżony poziom hałasu zewnętrznego i według Nissana ma to dodatkowo zbliżyć człowieka i jego maszynę szczerze siedząc w GTA że mam w nosie poziom hałasu zewnętrznego dlatego że w tym samochodzie to ja go definiuje na środku konsoli budowano ekran odpowiadający za pracę z multimediami ale nie tylko może on wyświetlacz do sześciu wskazań dotyczących jazdy jednocześnie w trakcie jazdy możemy więc podejrzeć informacje o przeciążeniach temperatury stopnie doładowanie silnika rozdziale momentu obrotowego i innych mimo wszystko to właśnie wewnętrzne najbardziej czuć ząb czasu jego projekt jest jak na dzisiejsze standardy dość toporny same do materiały się nie bronią dlatego że w poszczególne przyciski są wykonane w takim typowo japońskim stylu gdzie dbałość o szczegóły i nie jest aż tak bardzo istotne wystarczy spojrzeć na ten ekran centralny które jest zbudowany w taki sposób że Wygląda trochę jak stary telewizor kineskopowy to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło w środku to miejsce dla dwumetrowca tutaj zajmując miejsce wcale nie muszę się garbić się tak jakbym siedział w to każdym innym cywilnym w samochodzie nad głową No nie wiem jakoś tak normalnie dużo miejsca ale jeden palec wolnej przestrzeni wciąż to jest jako Patrzcie jak ciekawie reguluje się kolumny kierownicy to dwie osobne dźwigni Jedna z nich odpowiada za regulację pionową przyczyn Zwróć uwagę że cała ta konsola wszystkie zegary przede mną chodzą raz wraz z kierownicą to miasta po prawej odpowiada za regulację w tej płaszczyźnie a więc możemy sobie bez problemu dopasować odpowiednie ustawienie i w drogę tylko w regulujemy jeszcze fotel który też regulowany dosyć ciekawy sposób jest to jedno wielkie pokrętło które możemy przesuwać kto czy w tą stronę ewentualnie obracać regulamin w ten sposób kąt pochylenia oparcia oprócz tego nie widzimy znam innych japońskich samochodów przycisk do podgrzewania fotela i regulację na wysokość w przedniej części siedziska W każdym razie mnogość tych regulacji gwarantuje że na pewno każdy dobierze coś dla siebie Mamy to zintegrowany za głupie więc niestety nie mogę tego wyregulować wyżej a jakie dać dla dwumetrowca No mogło być odrobinę wyższe jednym słowem z miejsca pod dostatkiem a z tyłu wybaczcie Ja tam nie będę wsiadał dlatego że miejsca tam nie ma chyba nawet dla małego dziecka bo jak w metrowiec zajmie miejsce tutaj z przodu to miejsca na mapie zostanie do tak czy inaczej w bardzo awaryjny sytuacje przy kierowcy o wzroście metr 70 moglibyśmy tam wcisnąć kogoś kogo nie lubimy i przewieźć żeby sobie zapamiętam zaglądanie do bagażnika w takim samochodzie może wyglądać ręczna nie przyzwoitą część programu Kogo by to obchodziło albo Patrzcie już skoro już przy tym jesteśmy to jest przycisk naciskamy to nieco wyżej odskakuje klapa z wielkim spojlerem wędruje do przodu i odsłania nam cóż bagażnik o niezbyt wielkiej pojemności niezbyt Zresztą 315 litrów tyle udało mi się znaleźć na stronie Nissana do tego to jest bardziej akwarium niż w bagażnik Bo widać próg załadunku jest dokładnie taki sam Górna jego krawędź więc forma jest jego dosyć ciekawe ale z drugiej strony kogo to obchodzi Nowym Mieście długo opisywać wygląd tego samochodu Szukając różnych za jej tolerancji otworów ale dla mnie najbardziej interesującą częścią jest tytuł tego auta szczególnie 4 wielkie rury wydechowej lub od czołgów i I korespondujący mam wrażenie do nich tylnych lamp które wyglądają moim zdaniem naprawdę fantastycznie w biorąc pod uwagę szczególnie to ten fakt że ten ma już praktycznie dekadę i wciąż wygląda świeżo i atrakcyjnie Nissan GTR jest dobrze wyważone tak przynajmniej twierdzą Japończycy dlatego że przednie części auta waży o kilka procent więcej niż tylna Japończycy twierdzą że to jest optymalny rozkład dlatego że podczas przyspieszania bardziej dociskane jest tylna oś a podczas hamowania No tak większy ten ciężar to właśnie z przodu co pozwala skutecznie hamować Czy to jest prawda czy to nie to jest inna sprawa i ja tylko wspomnę że rozkład masy w tym samochodzie jest uzasadniony rozwiązanie możemy powiedzieć że unikalnym rozwiązaniem Otóż silnik jest z przodu skrzynie biegów jest tyłu i to zaczyna przypominać układ tańca Aksel czyli mnie samochody takie jak te trzy Czemu masa takich samochodów sportowych właśnie używa takim rozkładu ale w tym samochodzie mamy dodatkowo napęd na cztery koła Co oznacza że żeś i przekazuję o moment obrotowy do skrzyni które z tyłu a następnie skrzynia przekazuje moment obrotowy i jeszcze jednym wałem do przedniej osi tak auto ciekawostka A skoro już jesteśmy przy silniku to pod maską mamy oczywiście 1 słuszne silnik do tego składany przez jedną osobę od początku do końca Brzmi trochę jak proces produkcji silników AMG ale przy tym silniku AMG to masowa dlatego że silniki do GTA składają tylko 4 osoby mistrzowie zwani Brzmi trochę jak nazwa rolki sushi w każdym razie takimi składa ten silnik od początku do końca w sterylnych warunkach zasnąłem się tylko co się dzieje kiedy jeden z takich Mistrzów dostaje na gumki czy proces produkcyjny Nissana GTR się w tym momencie zatrzymuje czy wręcz odwrotnie Wiesz a tak umie składają więc V szóstki ustawione wzdłużnie które dzięki dwóm sprężarką osiągają aż 550 koni mechanicznych e632 niutonometry to parametry pozwalają GT rozpędza się do setki w 2 i 80 sekundy i będzie z maksymalną prędkością 300 kilometrów na godzinę ale uwagę i jest mały haczyk Nissan Przyznaję że te parametry są dostępne tylko przy stosowaniu stu oktanowej benzyny Jeśli więc Zator zalejemy 90 ósemkę To zapewne zobaczymy z przodu jeśli chodzi o przyspieszenie do setki informacje o faktach widzimy też na klatce do wlewu paliwa i szczerze powiedziawszy będzie mnie tą klapkę od tej strony oglądać bardzo często dlatego że zużycie paliwa tego auta wynosi 17 l w mieście 11 średnio poniżej nawet 9 w trasie tyle przynajmniej twierdzi Nissan w praktyce No cóż wszystko zależy od tego jak ciężko mamy noga Szczerze powiedziawszy po co mieli GTR Jeśli nie mamy ciężkiej nogi także 74 l pojemności zbiornika paliwa wystarczą prawdopodobnie na nie więcej niż 500 km jak się domyślacie nie miałam zbyt wiele czasu na to aby poszaleć w tym samochodem tutaj na to że Kielce ale trochę zakrętów zrobiłem i muszę przyznać że na jednoznacznie zakwalifikować ten samochód do aut takich jak Subaru WRX STI przy którym w teście powiedziałem jednoznacznie ja jestem zbyt mało doświadczony Miro aby móc ocenić ten samochód w takich kategoriach tak sportowych kategoriach i w jakich on potrafiłby jechać Ja to jestem zwykłym kierowcą który akurat szczęście że zajął miejsce za sterami GTR ale wykorzystanie wszystkich jego sportowych możliwości w życiu jego granicę leżą gdzieś dużo dużo dalej niż to co i ja jestem w stanie z niego wyjąć ale takie wrażenie jaki jestem w stanie odpowiedzieć no cóż czy wrażenie fantastyczny dynamika jazdy jest naprawdę mi oszałamiająca doprawdy nie taka dosyć zero jedynkowa na niskich obrotach nie możemy się spodziewać zbyt wiele skrzynie też po naciśnięciu gazu przez chwilę jeszcze się zastanawia czy aby na pewno jestem przekonany do tego co za chwilę się wydarzy ale jak już się przekonać i zredukuje i kopnie z całej siły w plecy no to wtedy naprawdę dużo się dzieje z resztą Proszę bardzo dosłownie wgniata w fotel i z drugiej strony 550 koni to nie jest jakaś super rekordowa wartość podobnie jak ma to tego samochodu to nie jest waga piórkowa bo mówimy o no prawie konie ośmiuset chyba kilograma 1740 być może Ja w każdym razie to nie jest lekki samochód to nie jest najmocniejszy samochód jakie prowadziłem Ale mimo to jest to samochód który olbrzymie dużo wrażeń z jazdy nim wyżej widzimy draw wskazówkę na obrotomierzu tym więcej się dzieje w ten samochód to mistrz właśnie zakręt i to przejeżdżając kolejne zakrętów ucząc się tego samochodu coraz bardziej dochodzę do wniosku że ten samochód opowiada w najdrobniejszych szczegółach o tym co się dzieje z przednimi kołami to nie jest jakaś taka telegraficzna o bardzo skrótowa tylko bardzo spokojna opowieść W przystępnych słowach opisanych zrozumiały dla każdego kierowcy w tej chwili w zakręcie koła są pod takim kątem robią to i to a za chwilę z tracą przyczepność chociaż w sumie to nie nie skracał więc jest to taka komunikacja dwustronna że można by powiedzieć że jeśli Japończycy mówili w jakikolwiek w gazetce reklamowej o tym samochodzie że jest jakakolwiek komunikacja pomiędzy samochodem a kierowcą to właśnie to za kierownicą podczas jazdy taką i rzeczywiście wydaje się mieć miejsce i to komunikacja naprawdę doskonała bo wspólny język z tym samochodem znajdujemy bardzo szybko przynajmniej takie odnosi się wrażenie bo po kilku w kółkach na tym to że poczułem się pewnie i mogłem docisnąć gaz na niektórych zakrętach i usłyszeć długi pisk opon i wciąż ten samochód bo on się trzyma drugi jak przyklejony to myślę że to jest tylko moje wrażenie że ja już wiem o co w tym wszystkim chodzi bo wydaje mi się że ten samochód potrafi jeszcze dużo dużo więcej ale ja jestem tylko zwykłym śmiertelnikom spokojnie albo Dziki niemetalu pośredniego co jest trochę męczące ale to jeszcze nic złego problem leży gdzie idzie po powrocie z toru doszedł do wniosku że nie jestem pewien czy te moje szybsze przyjazdy teren była moja zasługa bo ja się go nauczyłem być może by było to zasługa tego superkomputera bo to on nauczył się mnie naprawdę nie jestem pewien czy mam w tych przyjazdach jakichkolwiek czynny udział bo być może superkomputer tworzy pewnego rodzaju klienta wyświetlając mi te wszystkie wrażenia na ekranie a Moja rola sprowadza się do tego aby po przyjazd opowiadać o nich kumplom zachęcających do zakupu wieczera takie życie sposób superkomputera na produkcji Polski w wyniku GTR występuje tylko w jednej wersji Nissan GTR Black Edition w cenie 500000 zł do tego nie możemy dokupić już zbyt wiele luksusowy dywaniki lakier Premium zestaw czy plandeka na samochód czy też może choinka o zapachu kokosowym to wszystko maksymalnie może kosztować 12000 zł a więc jeśli przyjdziemy do salonu i powiemy że prosimy Nissan GTR raz na wynos full obce to zapłacimy 512000 zł Nissan GTR pomimo tych wszystkich komputerów i systemów to samochód naprawdę wyjątkowy jego silnik 4 osoby na całym świecie do setki przyspieszacz czasie poniżej trzech sekund a kosztuje zaledwie 500000 zł zaledwie bo jestem patrzymy na jego osiągi to przecież znajduje się on w lidze samochodu super sportowych a to oznacza że kwota 500 000 to okazje problemem i stanę może być tylko jego wiek ale jeśli ktoś ma z tego powodu wątpliwości to polecam przejażdżkę wrażenie wątpliwości z głowy dosłownie tylko nie wsparcie marketingowe historie o tym że na samochód po face liftingu stał się bardziej komfortowy bo w tym aucie Absolutnie nie o to chodzi i mam nadzieję że indziej robi z Japonii się tematem komfortu tylko dlatego że sportową doskonałość ten samochód już osiągnął Nissan GTR to nie pierwszy szybki samochód który przetestowaliśmy i nie ostatni który przetestujemy jeśli nie żadnego z tych testów subskrybujcie nasz kanał po drodze i na koniec Chciałbym jeszcze raz podziękować firmie oponeo.pl która wpadła nas przy tworzeniu od tego testu oraz firmy danych Experience która udostępniła nam ten samochód oraz Kielce tak jak to robisz dla swoich