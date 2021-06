Nietypowy pościg za motocyklistą. W końcu złapał go policjant na rowerze

W końcu funkcjonariuszowi udało się złapać uciekiniera, którym był 23-letni mieszkaniec gminy Susz. Co więcej, po zatrzymaniu okazało się, że motocyklista nie tylko przekroczył prędkość, ale też miał 0,5 promila alkoholu w organizmie oraz nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla. Teraz za te wykroczenia i przestępstwo, jakim jest niezatrzymanie się do kontroli, odpowie przed sądem. Za to ostatnie grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.