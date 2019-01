"Niechronieni uczestnicy ruchu". Ogólnopolska akcja policji

W środę 30 stycznia policjanci drogówki w całym kraju ze szczególną uwagą przyglądają się zachowaniu kierowców wobec pieszych i samym pieszym. Należy spodziewać się wielu mandatów.

Kontrola dla bezpieczeństwa

Jak informuje Komenda Główna Policji, w ramach akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu" nadzorem zostaną objęte okolice przejść dla pieszych. Chodzi przede wszystkim o te "zebry", które zlokalizowane są na ulicach o dużym natężeniu ruchu, a także te, na których dochodziło do potrąceń . Należy spodziewać się sporej liczby mandatów , bo wielu zmotoryzowanych nie tylko bagatelizuje sobie bezpieczeństwo pieszych, ale nawet nie wie, że stwarza dla nich zagrożenie.

Policja przypomina, że kodeks drogowy na kierowcę zbliżającego się do przejścia narzuca obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Oznacza to, że jeśli nie jesteśmy pewni, że możemy bezpiecznie przejechać przez przejście, należy zwolnić na tyle, by taką pewność uzyskać. Kolejną istotną zasadą jest respektowanie przez kierujących zakazu wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim - z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany sygnalizacją. Nie wolno także omijać pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Kierowca, widząc pojazd, który zwalnia przed przejściem lub się zatrzymał, powinien przewidywać, że pieszy już znajduje się na przejściu lub właśnie na nie wchodzi.