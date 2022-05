Nie widać kryzysu na rynku jednośladów. Szczególnym wzięciem cieszy się jeden rodzaj

Sezon dopiero się rozkręca. Niewykluczone więc, że majowe wyniki będą jeszcze lepsze. Sytuacja po czterech miesiącach napawa jednak optymizmem. Od początku 2022 roku zarejestrowano 7835 nowych motocykli, co jest wynikiem aż o 22 proc. lepszym niż w analogicznym okresie roku 2021. W przypadku motorowerów jest to natomiast 3099 sztuk, co oznacza rokroczny wzrost o 12,9 proc.