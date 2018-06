Nie tylko supersportowe auta. Kuba Wojewódzki teraz chwali się terenówkami

Popularny prezenter jest znany z ekskluzywnych, supersportowych aut, ale to nie jest jego jedyny obszar motoryzacyjnych zainteresować. Na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie porównujące dwie rasowe terenówki. Poradzą sobie z każdą nawierzchnią.

Wielokrotnie udostępniał tam zdjęcia jeepa wranglera w wersji Rubicon, czyli takiej najbardziej przystosowanej do wypraw terenowych. Często publikował również relacje z przepraw . Ubłocony jeep i nienagannie ubrany Wojewódzki to świetne znane jego fanom zestawienie. Teraz jednak pochwalił się co spotkał w nadmorskiej Jastarni. Przy tym samochodzie jeep wygląda jak miejska zabawka.

Szary wóz na zdjęciu to inna amerykańska terenówka – Hummer H1. Model wywodzi się z wojskowego Humvee i jest jego przystosowaną do zwykłych dróg wersją. Samochód jest ogromny. Ma blisko 2,2 m szerokości co sprawia, że jazda po polskich szosach to prawdziwe wyzwanie. Produkowany w latach 1992 – 2006 potwór miał pod maską silnik diesla w układzie V8. W zależności od wersji miał pojemność od 5,7 do 6,6 litra.