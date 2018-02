Najwięcej płacą młodzi, największe podwyżki dla starszych. Podsumowanie roku 2017 w ubezpieczeniach

W 2017 roku ceny OC wzrosły średnio o 24 proc. Choć największa podwyżka dotyczyła starszych kierowców, to najwięcej musieli zapłacić młodzi zmotoryzowani. Jak się okazuje, najlepszym sposobem, by zaoszczędzić, jest zdecydowanie się na dziecko.

Coraz drożej

Średnia cena OC w 2017 roku wyniosła w Polsce 779 zł. Dla porównania, w 2016 roku było to 629 zł, a w 2015 r. tylko 434 zł. Najwyższy wzrost, bo o 32 proc., zanotowano w woj. świętokrzyskim. Nie zmieniło to jednak faktu, że wciąż jest to jedno z najtańszych województw ze średnią ceną OC na poziomie 680 zł. Najdrożej jest w woj. dolnośląskim, gdzie za ubezpieczenie w 2017 roku płacono średnio 885 zł.