Najpopularniejszy Lexus w Polsce? To oczywiście NX – teraz dostępny od ręki i w atrakcyjnym finansowaniu

Jak wspomniałem, Lexus od lat słynie z bardzo komfortowych limuzyn, takich jak IS, GS, ES czy LS, ale to jednak SUV-y w ostatnich latach przyciągają do salonów najwięcej klientów. Warto tylko wspomnieć, że Lexus NX jest najchętniej kupowanym samochodem tej marki w Polsce, nieprzerwanie od 2014 roku. To najpopularniejszy model w Polsce oraz drugie najchętniej zamawiane auto w całej klasie premium w naszym kraju. Tylko w tym roku, od stycznia do września, zarejestrowano aż 3051 egzemplarzy nowego NX, co stanowi wzrost o 238% względem tego samego okresu w 2022 roku!