Najpierw uchwalić, później poprawiać. Ministerstwo wprowadza kolejne opłaty

Skupiliśmy swoją uwagę na podwyżkach cen paliw i stworzeniu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Tymczasem nowelizacja Ministerstwa Energii usuwa luki ustawy o elektromobilności. Usunięto kilka patologicznych sytuacji i dorzucono... kolejne opłaty.

Dawno nie było tak szybko wprowadzonej w życie ustawy jak ta dotycząca elektromobilności. Wystarczył nieco ponad miesiąc, by od rozpoczęcia prac w sejmie wylądowała ona na biurku prezydenta w celu uzyskania podpisu. Pośpiech nie wynikał jednak z troski o środowisko czy chęć elektryfikacji dróg. Jeśli nie wdrożylibyśmy w życie nowych przepisów, Polsce groziłaby kara na forum europejskim. Posłowie nie wnosili więc uwag, senatorowie również nie widzieli żadnych problemów.

A te oczywiście istniały. Dziwi fakt pominięcia w ulgach i zniżkach tradycyjnych hybryd reprezentowanych przez Toyotę . Niezrozumiałe okazało się stworzenie miejsc do ładowania dla "pełnych" elektryków, z których nie mogły w świetle prawa korzystać hybrydy plug-in (czyli łączące zalety auta tradycyjnego jak i elektrycznego). Nieprzemyślane zapisy pojawiły się również w kwestii akcyzy. W Polsce obowiązują dwa progi – auta wyposażone w silniki o pojemności mniejszej niż 2 litry obejmuje podatek w wysokości 3,1 proc. Te z większymi jednostkami wymagały zapłaty aż 18,6 proc. Kupując elektryczne bądź ładowane z wtyczki auto można było uniknąć płacenia akcyzy. Czym droższy samochód, tym większej kwoty nie musieliśmy płacić.

Najważniejszym dla kierowców komunikatem wynikającym ze zmian wprowadzonych przez ministerstwo jest kolejna opłata wliczona do ceny paliw, wynosząca 10 groszy (już z VAT-em!). Nie wiadomo, czemu nie dodano jej do ceny autogazu. Zapłacimy więcej, w szczególności wjeżdżając do centrum miasta.