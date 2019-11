Najmniej kłopotliwe modele według Warranty Direct

Warranty Direct to firma, która oferuje ochronę ubezpieczeniową w razie usterki samochodu. Brytyjczycy na podstawie danych o problemach zgłoszonych w ramach polis tworzy rankingi dotyczące stopnia kłopotliwości aut. W przeciwieństwie do niemieckich zestawień ADAC czy Dekry, Warranty Direct bierze pod uwagę nie tylko to, czy coś się zepsuło, ale też koszt usunięcia problemu. Nie sposób więc odmówić temu zestawieniu użyteczności.