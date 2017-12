Najlepsze rejestratory jazdy do 100zł. Drogie nie znaczy lepsze

Rejestratory jazdy to ostatnio bardzo popularny gadżet. Nie tylko dają nam wiedzę o tym, kto spowodował wypadek. Są także źródłem ogromnej ilości nagrań kuriozalnych sytuacji drogowych.

Za taką kwotę uzyskasz kamerkę nagrywającą w technologii HD, dzięki czemu nagrania będą wyraźne do tego stopnia, że widać na nich nawet numer rejestracyjny pojazdu jadącego przed tobą. Większość kamerek posiada również tryb nagrywania nocnego. To bardzo ważne, bo bez tego trybu nagranie byłoby bezużyteczne.

Kamerka nie powinna być też zbyt duża. Jeśli posiadasz już nawigację, to wiesz, że potrafi zajmować sporo miejsca. Jeśli dodamy do tego jeszcze dużą kamerkę, to w efekcie zmniejszamy swoje pole widzenia. Wydaje się, że to niewielka różnica, ale często najmniejsze detale mają duży wpływ na wypadki.