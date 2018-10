Najlepsze i najgorsze silniki z doładowaniem. Lista Consumer Reports

Idea downsizingu już dawno zadomowiła się w Europie, a teraz śmiało wchodzi na rynek motoryzacyjny USA. Amerański Consumer Reports opublikował właśnie dane na temat zgłaszanej przez zmotoryzowanych awaryjności tego typu silników.

Takie wnioski płyną z analizy około 500 tys. ankiet posiadaczy samochodów liczących sobie do 18 lat. Na ich podstawie określono średnią usterkowości silników wolnossących i odniesiono do niej usterkowość poszczególnych doładowanych jednostek. Poniżej przedstawiamy wyniki CR w podziale na uporządkowane alfabetycznie marki. Zaczynamy od doładowanych jednostek, które okazały się lepsze niż średnia dla silników wolnossących. W ramach danej marki wymieniamy silniki od najlepiej do najgorzej ocenionych.