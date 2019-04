1 z 7 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów adac + 2 ranking awaryjności2019 oprac. Tomasz Budzik 43 min. temu 1 z 7 Najczęściej zawodzące auta w wieku od 3 do 5 lat. Ranking ADAC 2019 Kłopoty w trasie Trzyletnie auto wydaje się być niemal nowe, a pięcioletnie w świadomości wielu kierowców niewiele mu ustępuje. Jak się okazuje, nawet samochody o tak krótkiej historii eksploatacyjnej mogą sprawiać problemy. East News Podziel się Zdolność do przetransportowania kierowcy i pasażerów z punktu A do punktu B to zupełnie podstawowe wymaganie względem samochodu. Jak się okazuje, nawet w przypadku obiektywnie młodych aut występują spore różnice w realizacji tego wymogu. Niemiecki automobilklub ADAC opublikował najnowsze informacje dotyczące działalności pomocy drogowej tej organizacji. Na podstawie tak pozyskanych danych stworzono ranking, w którym oceniono skłonność poszczególnych modeli do zawodzenia w drodze. Samochody podzielono na grupy względem wielkości - niekoniecznie segmentami - i przypisano im współczynnik punktowy. Im jest on wyższy, tym gorzej. Przyglądamy się samochodom liczącym sobie 3 oraz 5 lat. Pierwszy z tych przedziałów może stanowić ważną informację dla osoby planującej kupić nowy samochód z salonu. Drugi będzie istotny dla nabywców na rynku wtórnym, gdzie coraz większą popularnością cieszą się kilkuletnie auta. Oto wyniki. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne