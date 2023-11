Najbardziej niezawodne używane samochody. Przegląd segmentów

Pod uwagę brane są wszystkie usterki, a nie tylko takie, które zostały ujawnione w czasie badania technicznego (ranking GTU) lub spowodowały unieruchomienie samochodu podczas jazdy (ranking ADAC). Poza tym w rankingu "What Car?" pod uwagę bierze się też koszt naprawy auta i potrzebny na to czas. Na podstawie wszystkich tych danych określa się tzw. ranking niezawodności wyrażony w procentach. Im jest on wyższy, tym lepiej. Oto najbardziej niezawodne modele w poszczególnych segmentach.