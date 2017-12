Mróz w samochodzie? Mamy sposób jak ogrzać się w zimowe dni

W zimę często nawet ogrzewanie samochodowe nie pomaga. Mróz, temperatura poniżej zera, wsiadasz do auta i jest ci bardzo zimno. Jest na to rozwiązanie, co raz bardziej popularne i polecane przez użytkowników.

W samochodzie zimą można nieźle zmarznąć (Pixabay.com)

Jeśli ty lub twoi pasażerowie strasznie marzną i potrzebują się ogrzać, to mata podgrzewana rozwiąże problem. Oprócz funkcji grzewczej, maty są bardzo wygodne, miękkie i nie uwierają. Dopasowują się do kształtu fotela.

Maty szybko się nagrzewają, co bardzo ważne, bo chcemy jak najszybciej się ogrzać, nie gdy ogrzewanie samochodowe zacznie już dawać swoje efekty. Te kilka pierwszych minut jest kluczowe.

Są bardzo proste w montażu, założenie ich zajmuje dosłownie chwilę. Montuje się je za pomocą gumek oraz haczyków. Zasilanie pobiera się poprzez podłączenie kabla do wejścia na ładowarkę samochodową. Podłączenie więcej niż jednej maty wymaga zakupu dodatkowego rozdzielacza.

Maty są w 100 proc. bezpieczne, nie porażą prądem, ani nie oparzą od wysokiej temperatury. Nie mają też wpływu na działanie bocznych poduszek powietrznych. Nadają się do użytku przez dorosłych jak i dzieci.