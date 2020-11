Motocyklista zlekceważył fotoradar. Wpadł za sprawą kierowcy osobówki

Fotoradary , choć co prawda punktowo, potrafią skutecznie uspokoić ruch. Dotyczy to jednak tylko samochodów, bo wielu motocyklistów nie przejmuje się stojącymi przy drogach żółtymi skrzynkami . Ze względu na brak tablicy rejestracyjnej z przodu i kask na głowie, kierowcy jednośladów w wielu sytuacjach czują się bezkarnie i korzystają z tego. Tak było w Jaworniku.

Na odcinku drogi, gdzie dozwolona prędkość wynosi 70 km/h, pewien motocyklista postanowił zagrać GITD na nosie. Nie dość, że drastycznie przekroczył limit, to jeszcze tuż przed fotoradarem wyprzedził samochód osobowy . Mężczyzna był zapewne przekonany o swojej anonimowości, ale poważnie się przeliczył. Kierowca auta, które zostało wyprzedzone, zarejestrował całe zdarzenie za pomocą pokładowej kamery. Nagranie zaś przesłał do GITD – zapewne obawiając się kary za wykroczenie motocyklisty .

Wówczas wystarczyło już tylko dopasować opisane przez kierowcę samochodu okoliczności do rezultatów działania fotoradaru w podkarpackiej miejscowości. Jak się okazało, motocykl przejechał obok urządzenia z prędkością 131 km/h. 31-letni właściciel hondy został wezwany do delegatury GITD i w obliczu zgromadzonych dowodów przyznał się do popełnienia wykroczenia. Za swoją brawurę zapłacił 500 zł, a jego konto punktów karnych wzbogaciło się o 10 "oczek".