Motocyklista potrącił 6-letnią dziewczynkę w Olsztynie. Zapadł wyrok w sprawie

Zdarzenie miało miejscu w czerwcu 2020 r., gdy 6-letnia dziewczynka przejeżdżała z mamą na rowerach przez ulicę po oznakowanym przejeździe. Dziecko zostało potrącone wtedy przez motocyklistę , który choć zatrzymał się i podniósł rowerek, to po chwili odjechał . Brak tablicy rejestracyjnej na motocyklu i kask utrudniły zidentyfikowanie mężczyzny, ale po publikacja nagrania ze zdarzenia udało się go rozpoznać dzięki tatuażowi na łydce.

Policjanci odnaleźli wtedy Krystiana Z., który przyznał się do potrącenia dziewczynki. Jak się okazało, 36-letni mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia motocykla, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Policja wysłała wniosek do sądu o ukaranie motocyklisty grzywną w wysokości 800 zł, ale Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał, że jest to zbyt niska kara i rozpoczął się proces.