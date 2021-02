Motocykl z wbudowanym dronem. Szalony pomysł Hondy

Honda staje się marką, która lubi zszokować swoimi wnioskami patentowymi. Wizjonerskimi, wybiegającymi nie kilka, a raczej kilkadziesiąt lat w przyszłość . Takimi, które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną zrealizowane. Nie oznacza to jednak, że nie są ciekawe i nie wywołują zainteresowania japońską marką. Kilka miesięcy temu Honda złożyła wniosek patentowy na możliwość obsługiwania funkcji motocykla za pomocą myśli. Detektory fal mózgowych miałyby wysyłać informacje do pojazdu i w ten sposób pozwalać kierowcy na wygodną i bezpieczną komunikację z maszyną. Na podobnej półce na pewno leży kolejny pomysł tej marki, czyli drony.

Schematy patentowe Hondy przedstawiają elektryczny motocykl z czterowirnikowym dronem, który "parkuje" w miejscu siedzenia dla pasażera. Oczywiście pojawia się pytanie – po co w ogóle dron w motocyklu? I Honda od razu na nie odpowiada. I to bardzo kompleksowo, gdyż ma on sporo potencjalnych zastosowań wymienianych w patencie.