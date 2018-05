Motocykl Różala potrzebuje przemiany. Wielka maszyna wyjedzie z warsztatu dopasowana do właściciela

Marcin "Różal" Różalski to przede wszystkim sportowiec, ale znany jest też ze swojej działalności na rzecz zwierząt. Poza treningami, walkami i wizytami w schroniskach Różal ma też słabość do motocykli. Jego wielkie Suzuki trafiło do warsztatu, gdzie posypią się iskry.

Motocykl Różala przejdzie zmiany (Fot. Maciej Dop Bielicki)

Modyfikacje i dopasowywanie maszyny do swoich preferencji towarzyszy rozwojowi tej gałęzi motoryzacji od samego początku. Jedni motocykliści chcieli, aby ich maszyny miały piękny lakier, a inni modyfikowali silniki i zdejmowali z karoserii wszystko, co zbędne i czyniki motocykl jak najszybszym. Dziś każdy motocyklista budzi się z krzykiem na myśl, że na światłach spotka kogoś na identycznym sprzęcie. Wtedy wyjście z sytuacji jest jedno – udawany uśmiech wyrażający gratulacje za doskonały wybór i wyrzucenie z pamięci całej sytuacji.

Fot. Maciej Dop Bielicki Podziel się

Od naszego czytelnika dostaliśmy informację, że do pewnego warsztatu motocyklowego w Płocku trafił motocykl znanego sportowca. Okazało się, że Marcin Różalski chce radykalnej zmiany wyglądu. Jego Suzuki Intruder M1500 ma już wyjątkowe malowanie, ale tym razem nie skończy się na lakierni.

W ruch pójdą szlifierki, spawarki i wszystko, co potrzebne do skrojenia motocykla na miarę zawodnika MMA.

Fot. Maciej Dop Bielicki Podziel się

Właściciel warsztatu Maciej "Dop" Bielicki zapytany o plany zdradził, że motocykl nabierze bardziej łobuzerskiego charakteru. Tył ma zostać obcięty zaraz za kanapą, a specjalne dobrane dodatki i akcesoria maja podkreślić fakt, że w maszynie tej silnik jest większy niż w wielu dzisiejszych samochodach.

Napęd Intrudera M1500 przekazywany jest nie łańcuchem, a wałem napędowym. Tylne koło ma za zadanie przenieść na asfalt moc 80 KM i aż 126 Nm maksymalnego momentu obrotowego.