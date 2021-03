Motocykl i dron w centrum handlowym. Zobacz, jak nagrali niesamowitą reklamę

Pamiętacie scenę z filmu "Blues Brothers", podczas której Jake i Elwood uciekają przed policją alejkami centrum handlowego? Chyba każdy, kto ją widział, wyobrażał sobie, jak to by było jeździć w takim miejscu. Dziś takie sceny można nagrać jeszcze bardziej widowiskowo dzięki dronom. Choć w tym przypadku nie było mowy o widowiskowym niszczeniu sklepów, to wideo motocyklisty jeżdżącego Husqvarną Vitpilen 401 po centrum handlowym robi wrażenie.