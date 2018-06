Monika Jaskólska ma pamiątkę z akcji z Hanksem i Maluchem. Ta konstrukcja to strzał w dziesiątkę

Ławeczka z Foresta Gumpa w Bielsku-Białej? Tak, ale pod warunkiem ze upamiętni akcję przekazania Malucha hollywoodzkiemu aktorowi. Zdjęcie z Tomem Hanksem będzie możliwe w Polsce. Jeśli władze miasta wyrażą zgodę.

To, że Tom Hanks ma w garażu Polskiego Fiata to jedno, ale faktem jest, że dzięki tej akcji na konta Fundacji i szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej wpływają setki tysięcy złotych jest prawdziwym celem całego zamieszania. Warto przypomnieć, że Jaskólska ma troje dzieci i pomaganie szpitalowi zaczęło się od tego, że do tej placówki trafiła jej pociecha i Jaskólska stwierdziła, że w szpitalu są takie braki sprzętowe, że należy mu pomóc. Cykliczne charytatywne bale to jedno, ale akcja o zasięgu międzynarodowym to wyższa liga.