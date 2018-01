Ministerstwo nie chce zmian w OC. Pomysł posłów PiS odrzucony

Parlamentarzyści partii rządzącej chcieli, żeby w Polsce wprowadzić przepisy podobne do brytyjskich. Polisa OC miałaby być przypisana do kierowcy, a nie samochodu. Jak Ministerstwo Finansów tłumaczy odrzucenie tego pomysłu?

OC na osobę, a nie samochód

Zdaniem parlamentarzystów przypisanie polisy OC do posiadacza pojazdów przyniosłoby obniżenie stawek. Przecież zgodnie z logiką nie można jednocześnie używać dwóch pojazdów, a korzystanie z pojazdów przez osoby niewymienione w polisie wyjmowałoby je spod ochrony ubezpieczenia. Towarzystwo ponosiłoby niższe ryzyko, więc i łączna składka za wszystkie posiadane pojazdy musiałaby być niższa.

System ten ma wśród zmotoryzowanych grupę zwolenników. Wiadomo już jednak, że nie wejdzie on w życie.

Ministerstwo nie chce zmian

Ustawa o ubezpieczeniach nakłada obowiązek zawarcia polisy OC pojazdu na jego posiadacza, ponieważ to człowiek, a nie sam samochód może spowodować szkodę - w odpowiedzi na interpelację stwierdza Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów . "W sytuacji wyrządzenia szkody przy użyciu jednego z posiadanych przez kierowcę pojazdów, nie można wykluczyć możliwości poruszania się przez takiego kierowcę innym" - czytamy w dalszej części odpowiedzi.

Jak w odpowiedzi na interpelację Piotr Nowak zauważa, "(...) przyjęcie takiego systemu skutkowałoby sytuacją, że w przypadku zbycia pojazdu, którego ruchem została wyrządzona szkoda i do którego byłaby przypisana utrata zniżek, posiadacz byłby traktowany jako bezszkodowy i w przypadku np. nabycia nowego pojazdu nie płaciłby składki adekwatnej do dotychczasowej historii swojej szkodowości". Czyli wystarczyłoby sprzedać auto, aby pozbyć się zwyżek ubezpieczenia, a to zdaniem przedstawiciela ministerstwa jest nielogiczne.