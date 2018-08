Mieszkańcy nagrali szaleńczą jazdę bmw po Warszawie. Kierowca już w rękach policji

Mieszkańcy warszawskiego Gocławia z przerażeniem musieli obserwować wyczyny kierowcy bmw m3. Jeden z nich nawet próbował zatrzymać samochód. Po blisko tygodniu policja poinformowała, że udało zatrzymać się bohatera nagrania.

Dla przypomnienia, Frog zyskał rozgłos w 2014 roku, kiedy do internetu trafił film, na którym widać, że niebezpiecznie prowadzi właśnie bmw m3. Co więcej, ten konkretny egzemplarz był w ofercie jego wypożyczalni Frocar. W oświadczeniu na Facebooku czytamy jednak, że to nie on jechał samochodem. "Od kilku lat żyję zgodnie z prawem i obowiązującymi normami społecznymi. Mam zakaz prowadzenia pojazdów i konsekwentnie po ulicy jeżdżę jedynie rowerem" pisze Frog.