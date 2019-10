Miej oczy dookoła głowy. Wideorejestratory dla zapobiegliwych

Rejestrator jazdy to doskonały gadżet nie tylko dla kierowców, którzy wybierają się w długie trasy. Z powodzeniem posłuży również podczas codziennej drogi do pracy lub zwykłej jazdy po mieście. W każdym miejscu może przecież dojść do stłuczki.

Poręczny rejestrator jazdy przyda się podczas każdej podróży (Shutterstock.com)

Dobrej jakości kamerka, która zapewnia doskonałą jakość obrazu, nie musi kosztować wiele, jednak warto dodatkowo poszukać w sieci promocji na sprzęt elektronicznych. Dobrą okazją do zrobienia większych zakupów będzie trwający od 30 września do 6 października Allegro Smart! Week. Abonenci usługi Allegro Smart! będą mieli okazję kupić tysiące produktów w wyjątkowych, promocyjnych cenach.

Najatrakcyjniejsze, limitowane okazje dostępne są tylko przez trzy godziny lub do wyczerpania zapasów. Oferty pojawiają się codziennie od godziny 11:00. Warto zwrócić uwagę na kamerę samochodową.

Trzecie oko w aucie

Rejestrator jazdy przyda się w różnych sytuacjach, głównie podczas kolizji. Nagranie może pomóc w ustaleniu winnego zdarzenia bądź negocjacji zarówno z ubezpieczycielem, jak i sądem czy przedstawicielem władz. Mając do dyspozycji nagranie ze zdarzenia, możesz łatwiej dochodzić swoich praw, a dzięki temu uniknąć nieprzyjemności.

To, czy rejestrator jazdy spełni swoje zadanie, zależy od kilku czynników. Oto najważniejsze z nich:

Rozdzielczość

Dla wielu użytkowników jest to najważniejszy parametr, który należy brać pod uwagę przy wyborze rejestratora jazdy. Nagranie dobrej jakości pozwala na wychwycenie istotnych szczegółów, które mogą mieć znaczenie w wypadku kolizji, zwłaszcza z samochodem jadącym z przeciwnego pasa. Obecnie absolutnym minimum, jeśli chodzi o jakość sprzętu, jest rozdzielczość Full HD. Kamery samochodowe o rozdzielczości 4k oferują doskonałą jakość nagrań, ale są droższe od innych modeli. Dodatkowo należy pamiętać, że filmy 4k zajmują o wiele więcej miejsca na dysku.

Jakość matrycy i piksele

Jakość i wielkość matrycy liczy się przede wszystkim u użytkowników, którym często zdarza się podróżować w nocy. Sprzęt z niewielką matrycą może nie poradzić sobie z zacienionymi sceneriami nawet wtedy, gdy zamontowana przez producenta kamera ma dużą liczbę megapikseli. W gruncie rzeczy obraz może być przymglony i dodatkowo na ekranie pojawi się charakterystyczna "kaszka", która znacznie zmniejszy jakość obrazu.

Dzieje się tak, dlatego że zbyt wielka liczba światłoczułych komórek upchniętych na zbyt małej matrycy sprawia, że piksele mają mniejszą objętość. To z kolei oznacza, że łapią one mniej światła niż urządzenia o większej matrycy. Dlatego też wymagają znacznie większego doświetlania, aby efekt był zadowalający, a trudno o dostateczną ilość światła w nocy.

Płynność i duże kąty widzenia

To parametr przydatny szczególnie podczas jazdy z dużą prędkością. Sytuacja na drodze jest w stanie zmienić się w przeciągu kilku sekund, dlatego na autostradach i drogach ekspresowych warto mieć ze sobą urządzenie, które sprosta tym wymaganiom. W przeciwnym wypadku możesz mieć problemy z wychwyceniem najistotniejszych przyczyn kolizji. Podobnie rzecz ma się z kątami widzenia. Nowoczesne kamery będą w stanie nagrywać obraz nawet w 150 st., co umożliwia dokładne prześledzenie zmieniającej się sytuacji na drodze.